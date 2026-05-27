A Collegno al via da inizio giugno i lavori di riqualificazione della ex SS24

Il Comune di Collegno informa che dalla prima settimana di giugno prenderanno il via i lavori di riqualificazione della ex SS24 – Via Torino Pianezza, nel tratto compreso tra la rotatoria con Corso F.lli Cervi e la SP176.

L’intervento, del valore complessivo di 2 milioni di euro, prevede:

la realizzazione di un nuovo marciapiede sul lato nord

* il potenziamento della sicurezza stradale attraverso una nuova illuminazione pubblica

* l’allargamento e l’adeguamento della sede stradale

* un nuovo attraversamento stradale che si aggiunge a quello già esistente

Un elemento particolarmente significativo riguarda la provenienza delle risorse: l’opera è infatti finanziata dagli oneri di urbanizzazione che Ikea doveva ancora versare dal momento del suo insediamento a Collegno. Oneri che non erano mai stati richiesti e che l’attuale Amministrazione ha provveduto a incassare con l’avvio del cantiere, trasformandoli in un investimento concreto per la città.

“Questa è un’opera attesa e necessaria, che migliorerà la sicurezza e la qualità della nostra viabilità - commenta il Sindaco della Città di Collegno Matteo Cavallone -. I 2 milioni di euro che rendono possibile questo intervento provengono dagli oneri di urbanizzazione che Ikea non aveva ancora versato. La nostra Amministrazione li ha finalmente recuperati e destinati a un’opera che appartiene alla comunità. Sono consapevole che il cantiere comporterà inevitabili disagi e desidero scusarmi fin da ora per le modifiche alla circolazione. Abbiamo lavorato per ridurre al minimo i rallentamenti, soprattutto fino alla chiusura delle scuole. Ringrazio tutte e tutti per la pazienza e la collaborazione, e grazie agli uffici della nostra Città per l’attenzione nei tanti aspetti di Collegno”.

Continua Ida Chiauzzi, Assessora alla Mobilità e Lavori Pubblici: “I lavori in Città sono necessari, sono oggetto di richiesta da parte di gruppi di cittadini ma ovviamente non piacciono mai, specie se prevedono una limitazione del traffico, ma siamo impegnati a garantire una gestione del cantiere il più possibile ordinata e compatibile con le esigenze quotidiane di residenti e lavoratori. La riqualificazione della ex SS24 è un intervento strategico per la sicurezza e la fruibilità di uno degli assi viari più importanti della città. Il nuovo marciapiede, la migliore illuminazione e l’adeguamento della carreggiata renderanno questo tratto più sicuro per automobilisti, ciclisti e pedoni. Continueremo a monitorare l’avanzamento dei lavori e a informare puntualmente la cittadinanza”.

La chiusura dei lavori è prevista indicativamente entro gennaio 2027. Durante i lavori saranno necessarie chiusure parziali e l’attivazione di sensi unici alternati. La cantierizzazione è stata programmata per limitare i rallentamenti, in particolare fino alla conclusione dell’anno scolastico. Per chi avesse necessità, sarà sempre possibile utilizzare Viale Svezia come viabilità alternativa.