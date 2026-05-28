Musica a tutto volume alla Colletta: i residenti si preparano alla battaglia

Nel weekend notti insonni per i residenti di Sassi e Borgata Rosa, tenuti svegli dalla musica a tutto volume che proviene dal vicino parco della Colletta. E così i residenti di quest'angolo della Circoscrizione 7 hanno deciso di avviare una raccolta firme per presentare un esposto/segnalazione.

L'obiettivo è denunciare gli schiamazzi ed i rumori, che nel fine settimana disturbano la quiete notturna ed impedisce a molti di riposare. In passato si erano già registrati episodi analoghi, con rave party improvvisati nell'area verde, tra via Varano e via Ragazzoni.

La raccolta firme

Oggi i residenti di Sassi, unitamente al comitato spontaneo di quartiere Borgo Sassi e al comitato spontaneo di Borgata Rosa, tornano a mobilitarsi. Per sottoscrivere il documento servono nome, cognome, indirizzo eMus Comune di residenza.

A Sassi si può firmare da: Animal Barf largo Casale 305, Cartoleria L’Idea strada Mongreno 3, Ottica Montesano largo Casale 309, Merceria Chiacchiere e Ricami strada Mongreno 18, Parrucchieri Bellintempo strada Mongreno 30, Erboristeria San Giovanni corso Gabetti 16/d.