Confindustria Piemonte, eletto il comitato di presidenza di Piccola Industria

Nel corso del Comitato Regionale di Piccola Industria di Confindustria Piemonte su indicazione del Presidente della Piccola Industria, Filippo Sertorio, è stata ratificata la nomina del Comitato di Presidenza della Piccola Industria piemontese per il quadriennio 2026-2030.

Cinque i neo Vicepresidenti che insieme al Presidente Filippo Sertorio, formeranno la nuova squadra di Presidenza della Piccola Industria di Confindustria Piemonte, sviluppando nel corso del prossimo mandato alcune deleghe di fondamentale importanza per la crescita economica delle Piccole e Medie Imprese piemontesi. Si tratta di:

Alessandra Barberis (Confindustria Novara Vercelli Valsesia)

(Confindustria Novara Vercelli Valsesia) Gianluca Giordano (Unione Industriale della Provincia di Asti)

(Unione Industriale della Provincia di Asti) Massimo Lomen (Confindustria Canavese)

(Confindustria Canavese) Marco Piccolo (Unione Industriali Torino)

(Unione Industriali Torino) Giorgio Proglio (Confindustria Cuneo)

La delega specifica all’organizzazione al PMIDAY è stata affidata a Alessandra Aglietta (Unione Industriale Biellese). Il Presidente Filippo Sertorio ha ricordato che “con la nuova squadra di Presidenza intendiamo avviare un aperto confronto sui temi del Credito e Finanza, della Ricerca e Innovazione, dell’Internazionalizzazione, dell’Industria del Turismo, della Gestione emergenze (progetto nazionale PGE) e dell’ESG - Environmental, Social e Governance, dando vita a nuove prospettive e individuando opportunità e soluzioni, in un contesto storico difficile e alla luce dei mutamenti che avvengono con grande velocità. Quello a cui lavoreremo saranno i driver per porre le basi di un percorso di crescita per le nostre Piccole e Medie Imprese e per il Piemonte”.

Nel corso della stessa riunione del Comitato Regionale di Piccola Industria di Confindustria Piemonte è stato eletto Massimo Lomen a componente del Consiglio Centrale di Piccola Industria di Confindustria, a completamento del mandato 2026-2029.