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Attualità | 29 maggio 2026, 13:29

Nei parchi di Torino prende il via la stagione dei giochi d’acqua

Da domani tornano attivi spruzzi e fontane

Con l’arrivo dell’estate, una fresca notizia accoglie famiglie e bambini di Torino: da domani tornano in funzione i giochi d’acqua del parco Di Vittorio, del parco Carrara (di fronte alla piscina Pellerina), del giardino Don Gnocchi e del giardino Madre Teresa di Calcutta

Inaugurate nel 2024 grazie ai fondi PON METRO REACT-EU, le aree si sono rapidamente guadagnata un posto nel cuore dei più piccoli, grazie a fontane danzanti, spruzzi automatici e giochi interattivi pensati per rinfrescare e divertire durante le giornate più calde.

Gli orari di accesso

Da sabato 30 maggio l’accesso sarà gratuito e disponibile per tutta l’estate, 7 giorni su 7, dalle 10 alle 19: Un’occasione ideale per trascorrere ore spensierate all’aria aperta, tra acqua e risate.  I giochi d’acqua del giardino Peppino Impastato saranno invece riattivati nei prossimi giorni, al termine dei lavori di sostituzione di un componente danneggiato dell’impianto. 

Cinzia Gatti

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