Luserna San Giovanni: investito sulle strisce pedonali

È stato investito sulle strisce pedonali mentre cercava di attraversare la strada in pieno centro Luserna San Giovanni. È succcesso oggi - sabato 30 maggio - verso le 19, in via Primo Maggio, al passaggio pedonale davanti al Bar Elda. L'uomo procedeva da piazza Partigiani verso l'altro lato della strada, quando un'auto che scendeva in direzione Pinerolo l'ha colpito, facendolo sbalzare di qualche metro oltre il passaggio pedonale. Accasciato a terra è stato soccorso dalla stessa automobilista e dai passanti. Sanguinante e in stato di shock non ha perso comunque conoscenza. Sul posto sono intervenute due ambulanze.

A quell'attraversamento pedonale, e quello sottostante, si sono verificati già in passato incidenti analoghi, tanto che l'Amministrazione comunale, a un certo punto, aveva ipotizzato di installare un sistema apposito di illuminazione per allertare gli automobilisti.