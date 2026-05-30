Scippo in centro a Torino, tenente dell'Esercito insegue e atterra il ladro

Un intervento tempestivo che ha permesso di bloccare un malvivente in fuga e recuperare la refurtiva. Un tenente della Scuola Ufficiali dell’Esercito di Torino, appartenente al 203° Corso “Lealtà”, ha inseguito e immobilizzato un ladro che aveva appena scippato un anziano in pieno centro. L'episodio, avvenuto in corso Vinzaglio nei pressi del civico 35, si è consumato intorno alle 19 di ieri sera, come riporta Adnkronos.

L’ufficiale si trovava in zona quando ha notato un uomo muoversi con atteggiamento sospetto, seguendo a breve distanza una coppia di anziani. Nel giro di pochi istanti il malvivente è entrato in azione, sfilando con destrezza il telefono cellulare dalla tasca posteriore dei pantaloni della vittima per poi tentare di allontanarsi rapidamente a piedi.

A quel punto il militare è intervenuto prontamente: dopo un breve inseguimento, il tenente è riuscito a raggiungere il fuggitivo, a bloccarlo e a immobilizzarlo a terra. Nel frattempo, un passante che aveva assistito alla scena ha provveduto ad allertare le forze dell'ordine. L'ufficiale ha mantenuto fermo il ladro fino all'arrivo dei Carabinieri, giunti sul posto con una pattuglia che ha preso in consegna l'uomo e lo ha tratto in arresto.