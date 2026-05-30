Scontro tra un trattore e una bicicletta a Bricherasio: ferito un giovanissimo, è grave

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, sabato 30 maggio, nel territorio di Bricherasio. Intorno alle ore 17, in strada Santa Caterina, un trattore e una bicicletta si sono scontrati per dinamiche ancora in fase di accertamento.

Ad avere la peggio è stato il ciclista, un ragazzino, dalle prime informazioni, di 12 anni. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero con le ambulanze per prestare i primi soccorsi.

Data la gravità delle lesioni riportate dal giovane, è stato richiesto l'intervento dell'équipe del Servizio Regionale di Elisoccorso. Il medico di bordo ha provveduto a intubare il dodicenne sul posto, prima del trasferimento d'urgenza in elicottero verso l'ospedale infantile Regina Margherita di Torino.