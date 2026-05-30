A Brosso, "Aperitivo con l’autore": Debora Bocchiardo presenta il romanzo "Invisibile"

Il 12 giugno, alle 18.30, il bar Monte Gregorio di via Roma a Brosso (To) propone un “Aperitivo con l’autore”.

Debora Bocchiardo presenterà il suo romanzo “Invisibile” (Edizioni Pedrini, 2025) e l’antologia “Straordinario Quotidiano” (Edizioni Pedrini).

Ingresso libero.

Il romanzo ha debuttato al Circolo dei lettori ed è già reduce da una lunga serie di eventi tra Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria.

Diffuso a livello nazionale in tutte le librerie che ne fanno richiesta e sui portali online, “Invisibile” è in vendita anche in una libreria multilingue del centro di Parigi grazie a specifici accordi presi dalle Edizioni Pedrini.

Recentemente, l’opera, con altri libri delle Edizioni Pedrini, è arrivata anche in una libreria di Lisbona.

“Straordinario Quotidiano” contiene 27 racconti di altrettanti autori che hanno seguito i corsi di scrittura di Debora Bocchiardo dal 2020 in poi. Storie straordinarie, seppur nate nel quotidiano. Perché ogni giorno è straordinario...è un dono e si chiama presente!