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Museo della Radio e della Televisione: dal 3 giugno la chiusura temporanea
Museo della Radio e della Televisione: dal 3 giugno la chiusura temporanea
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Cultura e spettacoli | 01 giugno 2026, 18:18

Museo della Radio e della Televisione: dal 3 giugno la chiusura temporanea

"Un passo necessario per migliorare l'accessibilità e le qualità dell'esperienza di visita"

Museo della Radio e della Televisione: dal 3 giugno la chiusura temporanea

Il Museo della Radio e della Televisione chiuderà temporaneamente dal 3 giugno per consentire gli interventi di ristrutturazione. Domani sarà quindi l'ultimo giorno per i visitatori prima dello stop temporaneo. 

"Un passo necessario per migliorare l'accessibilità e le qualità dell'esperienza di visita" scrivono dal Museo. 

redazione

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