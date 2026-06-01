Il Museo della Radio e della Televisione chiuderà temporaneamente dal 3 giugno per consentire gli interventi di ristrutturazione. Domani sarà quindi l'ultimo giorno per i visitatori prima dello stop temporaneo.
"Un passo necessario per migliorare l'accessibilità e le qualità dell'esperienza di visita" scrivono dal Museo.
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Cultura e spettacoli | 01 giugno 2026, 18:18
Museo della Radio e della Televisione: dal 3 giugno la chiusura temporanea
"Un passo necessario per migliorare l'accessibilità e le qualità dell'esperienza di visita"
Il Museo della Radio e della Televisione chiuderà temporaneamente dal 3 giugno per consentire gli interventi di ristrutturazione. Domani sarà quindi l'ultimo giorno per i visitatori prima dello stop temporaneo.
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