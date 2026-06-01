Nella medievale chiesa di Valperga, la XXVI stagione dei “Concerti in San Giorgio”

La medievale chiesa di Valperga, un luogo ricco di storia, spiritualità e fascino, è la cornice ideale per la XXVI stagione dei “Concerti in San Giorgio”, una rassegna che negli anni è diventata un simbolo culturale del territorio canavesano. Promossa dall’associazione Amici di San Giorgio in Valperga, con il sostegno di istituzioni, enti e associazioni locali e con il patrocinio della Città metropolitana di Torino, la stagione 2026 conferma la volontà di offrire alla comunità momenti di grande livello artistico, accessibili a tutti grazie all’ingresso gratuito. Per quattro domeniche di giugno, il pubblico potrà vivere un percorso musicale tra epoche, linguaggi e sensibilità diverse: dalla musica classica alla lirica, dalla canzone d’autore italiana alle sonorità orchestrali per fiati. Ogni appuntamento sarà un’esperienza unica, immersa nell’atmosfera di una chiesa che da sempre amplifica il potere evocativo della musica.

L’inaugurazione della rassegna è prevista per domenica 7 giugno alle 17,30 con l’Orchestra Mandolinistica Città di Torino, diretta dal maestro Pier Carlo Aimone, un ensemble di grande prestigio che accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale raffinato e coinvolgente attraverso le opere di Mozart, Gounod, Lehár, Cecere, Cohen, Kuwahara e altri compositori. Il secondo appuntamento, in programma domenica 14 giugno alle 17,30 , porterà in scena la forza espressiva della voce con “Chi ama canta!”. La soprano Christel Marcoz, il tenore Mykyta Ishchenko e la pianista Erica Pompignan proporranno un programma che comprende alcune delle pagine più amate della musica vocale europea, da Puccini a Bellini, da Donizetti a Verdi, da Debussy a Mascagni, da Lehár a Gastaldon. Si parlerà di amore, passione e sentimento attraverso il linguaggio universale della lirica e della musica da camera.

Domenica 21 giugno alle 17,30 la rassegna cambierà atmosfera per lasciare spazio alla poesia della canzone d’autore italiana con “Cari cantautori…”, proposto dal Duo Cotto-Hagiu. Fabrizio Cotto, voce e chitarra, insieme a Livia Hagiu, al violino e alle percussioni, renderanno omaggio a Fabrizio De André, Gino Paoli, Luigi Tenco, Sergio Endrigo e Francesco Guccini.

Domenica 28 giugno alle 18 la conclusione della stagione sarà affidata all’Ensemble Fiati della Banda Musicale Città di Ivrea, in collaborazione con l’associazione LeMus di Ivrea. Flauti, clarinetti, corni e fagotti interpreteranno musiche di Mozart e Beethoven, offrendo al pubblico un finale solenne e coinvolgente, nel segno della grande tradizione classica europea.



