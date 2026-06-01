A Pinerolo l’Anpi festeggia gli 80 anni del suffragio universale con una mostra sulle Madri Costituenti

Sono passati 80 anni dalle elezioni a suffragio universale in cui gli italiani scelsero la Repubblica, elessero i membri dell’Assemblea Costituente che avrebbe poi scritto la Costituzione e per la prima volta anche le donne poterono recarsi alle urne. Le sezioni Anpi del territorio pinerolese festeggia questo traguardo con ‘Tutti per la Costituzione’, un’iniziativa che avrà luogo domani, martedì 2 giugno, in piazza Roma a Pinerolo.

Alle 17,30, dopo una breve introduzione, verrà aperta la mostra ‘80 anni di Voto alle donne… una strada che continua’. “Abbiamo estrapolato e fatto stampare una breve biografia con le immagini delle 21 Madri Costituenti e i certificati che attestano la loro presenza all’Assemblea Costituente”, spiega Guido Vacirca, dell’Anpi di Torre Pellice, che ha collaborato con la sezione di Pinerolo per l’organizzazione e la realizzazione dell’evento.

Si aprirà poi un dibattito, moderato da Paola Molino, direttrice de ‘l’Eco del Chisone’, con la scrittrice Cristina Ricci, la docente di diritto costituzionale Alessandra Algostino e Lorenzo Tibaldo, presidente del Comitato Val Pellice per la difesa dei valori della Resistenza e della Costituzione, per la parte storica.

L’evento si concluderà con la cena e dalle 21 Radio Rebelde in concerto.