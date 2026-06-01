La carica dei 101 anni di nonna Ausilia festeggiati da tutta Nichelino

Nichelino ha celebrato nei giorni scorsi l'ennesimo compleanno speciale, quello di nonna Ausilia, 101 anni. "Ci aspettava con la sua straordinaria lucidità e con quella presenza discreta ma forte che lascia il segno", ha dichiarato l'assessore alla Terza Età Giorgia Ruggiero, andando a trovarla assieme al consigliere comunale Fabrizio Pulcini per portarle il saluto di tutta la città.

"Ogni volta con lei è un viaggio nel tempo"

"Ogni volta parlare con lei è un viaggio nel tempo: la Nichelino di una volta, quando da via Torino si vedeva il treno passare in mezzo ai campi, le strade diverse, la vita semplice ma piena di valori", ha aggiunto l'assessore. Nata a Nichelino nel 1925, Ausilia ha visto questa città cambiare anno dopo anno, senza mai smettere di amarla profondamente. "Con lei abbiamo parlato di ricordi, ma anche di attualità, politica del mondo di oggi. Perché Ausilia, anche se oggi non può più uscire di casa come una volta, continua a interessarsi a tutto ciò che accade intorno a lei, con una curiosità e una attenzione che colpiscono e insegnano tanto", ha detto ancora Giorgia Ruggiero.

Il ricordo del compleanno dello scorso anno

"L'anno scorso eravamo andati a trovarla per i suoi 100 anni, un traguardo speciale. Ma ci tenevo ancora di più a esserci quest’anno, perché ogni compleanno dopo i 100 vale doppio, vale tantissimo. E lei, con la semplicità dei grandi, oggi mi ha detto: "Adesso riparto da 1", ha ricordato l'assessore di Nichelino. "Grazie Ausilia, per il tuo esempio, per la tua memoria, per la tua forza gentile e per quella saggezza che lascia il segno nel cuore di chi ti ascolta".