Derby Torino, il tifoso ferito è fuori dalla terapia intensiva: parla e si muove

Arrivano notizie incoraggianti dall'ospedale Molinette di Torino in merito alle condizioni di Marco Leonardo Basoccu, il tifoso bianconero di 36 anni rimasto gravemente ferito durante gli scontri scoppiati domenica 24 maggio prima del derby della Mole.



Dopo i primi segnali di speranza registrati pochi giorni fa, quando il giovane si era svegliato dal coma e aveva iniziato a interagire con l'ambiente circostante, il quadro clinico ora segnala un ulteriore miglioramento. Il costante progresso del quadro neurologico ha infatti permesso ai medici di dimettere il paziente dal reparto di terapia intensiva.



Segnali di recupero evidenti



Basoccu è stato trasferito nel reparto di degenza ordinaria di Neurochirurgia, diretto dal professor Diego Garbossa. I segnali di recupero sono evidenti: il trentaseienne ha ripreso a parlare e muove regolarmente tutti gli arti. Data la complessità del trauma subito i medici mantengono comunque la massima cautela e, per il momento, la prognosi resta riservata.



Il punto sulle indagini e i disordini



Mentre si tira un sospiro di sollievo per la salute del giovane, proseguono le indagini della Procura di Torino, affidate al PM Paolo Scafi. Il fascicolo aperto è per lesioni gravi e gli inquirenti stanno continuando a esaminare i filmati delle telecamere di sicurezza per fare piena luce sulla dinamica di quanto accaduto in quel pre partita su via Filadelfia e piazzale San Gabriele di Gorizia. Resta ancora da chiarire con esattezza cosa abbia colpito il tifoso, se un lacrimogeno o un altro oggetto contundente. Il bilancio dei disordini, che hanno visto anche il ferimento di sei agenti, conta al momento 8 arresti e l'emissione di 11 Daspo a carico della tifoseria bianconera.