San Giovanni Bosco, l'iniziativa del comitato Torino Tricolore per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi

Un presidio per denunciare quella che definiscono una situazione ormai fuori controllo. Il comitato Torino Tricolore ha organizzato un'iniziativa davanti all’ospedale San Giovanni Bosco, nel quartiere Barriera di Milano, per richiamare l’attenzione sul fenomeno dei parcheggiatori abusivi presenti nell’area di sosta situata davanti all’ingresso principale della struttura.

Le segnalazioni di sanitari e cittadini

L’iniziativa nasce dopo numerose segnalazioni ricevute da personale sanitario, pazienti e familiari che frequentano quotidianamente l’ospedale. “Tanti sanitari, ma anche pazienti, ci hanno contattato per chiederci aiuto, stanchi della situazione che devono affrontare ogni giorno nel posteggio antistante l’ospedale” ha dichiarato Matteo Rossino, il portavoce del comitato.

“Minacce e richieste di denaro”

Negli ultimi mesi - secondo il comitato - il fenomeno avrebbe assunto contorni sempre più preoccupanti. “Diversi parcheggiatori abusivi sono arrivati al punto di minacciare pazienti e personale dell'ospedale chiedendo il pizzo”, ha affermato Rossino, riportando anche la testimonianza di una infermiera che avrebbe raccontato di essere rimasta bloccata nella propria auto a seguito delle intimidazioni ricevute. Episodi che, secondo gli organizzatori del presidio, stanno generando un clima di forte disagio tra coloro che si recano nella struttura sanitaria per lavoro o per motivi di salute.

L'appello alle istituzioni

Per il Comitato Torino Tricolore la situazione richiede un intervento tempestivo da parte delle istituzioni. “È una situazione inaccettabile, a maggior ragione davanti a un ospedale dove la gente va per curarsi o a trovare i propri cari” ha concluso Rossino.