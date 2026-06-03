Dodici giorni di montagna a Pomaretto: tra comunicazioni radio, talk show e birre valligiane

Si apre stasera, mercoledì 3 giugno, ‘La settimana della montagna di Pomaretto’ che durerà 12 giorni. Il primo atto sarà la proiezione, alle 20,45 del film Minjar, storie di genti e di cibo nelle Valli Chisone e Germanasca’, che ha coinvolto gli istituti comprensivi Gouthier di Perosa Argentina e Marro di Villar Perosa. L’ultimo atto sarà il ritrovo di camion storici sabato 13 e domenica 14 giugno. In mezzo ci sono un festival con birrai, talk show, serata di approfondimento, passeggiate e il vertical. Il centro della manifestazione è il padiglione degli impianti sportivi. Per consultare il programma completo, cliccare qui.