Cioccolato amaro. Lindt battaglia sull'Igp al giandujotto: ricorre al Tar mentre apre un negozio a Torino

Continua il braccio di ferro sull'Igp al gianduiotto, in un gioco di contrasti che sembra uscito da un manuale di diplomazia (al cioccolato). Da un lato ci sono le carte bollate, gli avvocati e i ricorsi al Tar; dall’altro, una dolce apertura nel salotto buono di Torino, a base di praline e gadget distribuiti in bicicletta. La Svizzera e il Piemonte non sono mai stati così vicini e, contemporaneamente, così arroccati sulle proprie posizioni.

Una lunga querelle

Andiamo con ordine. Lindt & Sprüngli (che dal 2022 ha incorporato la storica azienda torinese Caffarel) ha deciso di servire un piatto decisamente amaro al Comitato Giandujotto Torino Igp. La multinazionale svizzera ha infatti depositato un ricorso al Tar del Lazio contro il Ministero dell'Agricoltura. Il motivo? Bloccare il via libera italiano che lo scorso marzo ha spedito a Bruxelles il disciplinare per il riconoscimento dell’Igp "Giandujotto di Torino".

Il colpo di scena sull'IGP

Una mossa che ha colto tutti di sorpresa, visto che nei mesi scorsi Lindt aveva fatto capire di non voler fare le barricate. E invece, ecco il colpo di scena giudiziario: gli svizzeri temono che la nuova denominazione protetta vada a sovrapporsi e a danneggiare il loro marchio registrato "Gianduia 1865 – L'autentico Gianduiotto di Torino". Il rischio, adesso, è che la Commissione Europea sospenda l'esame del dossier in attesa che i giudici del Tar dicano la loro. Insomma, i tempi si allungano.

La fatica di un disciplinare

E dire che il disciplinare per il "perfetto" Giandujotto I.G.P. era stato presentato alla presenza degli stessi rappresentanti dell'azienda. E nonostante la lettura passava dalla grigia voce dei funzionari ministeriali, sapeva quasi di poesia per il palato: forma a prisma triangolare con spigoli arrotondati (a ricordare il cappello della maschera Gianduja), colore marrone lucido o opaco, consistenza morbida e adesiva in bocca, e soprattutto una percentuale di Nocciola Piemonte IGP tostata che deve oscillare rigorosamente tra il 30% e il 45%. Niente deroghe.

Un negozio Lindt nella capitale del giandujotto

Ma mentre a Roma si studiano le carte del ricorso, a Torino si aprono le porte del paradiso dei golosi. Con un tempismo perfetto Lindt Italia ieri ha annunciato l’apertura di un nuovo, elegantissimo Chocolate Shop nel cuore della città, in Via Roma 338/342, a partire da martedì 9 giugno.

Il nuovo tempio del cioccolato offrirà corsie piene di praline, l'immancabile area "Pick&Mix" per comporre il proprio sacchetto ideale, un Chocolate Bar con gelati artigianali e persino un'iniziativa di guerriglia marketing decisamente incisiva: nei fine settimana di giugno, una city bike brandizzata girerà per il centro regalando gadget e coupon per ritirare cioccolatini omaggio in negozio. Non solo: il Maître Chocolatier Mattia guiderà gli ospiti alla scoperta di una pralina esclusiva, creata appositamente come omaggio alla città di Torino. Un regalo che, aggiungiamo noi, visto il ricorso al Tribunale Amministrativo, ora potrebbe avere un sapore un po' amaro.

"Siamo orgogliosi di questa apertura che conferma la volontà di essere sempre più vicini ai consumatori", ha commentato Francesca Bernasconi, Retail Director di Lindt Italia, in un comunicato diffuso ieri a mezzo stampa la nuova apertura.

E così mentre si fa la guerra al disciplinare nelle austere aule di tribunale, i torinesi si tenta di conquistarli prendendoli per la gola. Resta da vedere chi, alla fine, riuscirà a spuntarla.