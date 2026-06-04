Danza e riflessione sociale, a Lucento rivive "Gli abiti del male"

Prosegue il percorso culturale del "Salotto del Sabato Sera", la rassegna che unisce arte, riflessione e partecipazione del territorio. Sabato 6 giugno alle 21, negli spazi della scuola di danza da Renè - L'Araba Fenice Evergreen di via Caselette 13D, andrà in scena la terza edizione dell'iniziativa patrocinata dalla Città di Torino, dalla Regione Piemonte e dalla Circoscrizione 5.

L'appuntamento, a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, propone la proiezione integrale del balletto "Gli abiti del male - I sette vizi capitali", una delle produzioni più rappresentative della Compagnia di Danza L'Araba Fenice.

Un'opera che affronta le fragilità dell'uomo contemporaneo

Ideato e coreografato da Marco Cosenza, il balletto venne presentato in Prima Nazionale nel 2016 e affronta un tema universale che continua a interrogare la società contemporanea: il rapporto tra le scelte individuali e le conseguenze che queste producono nella vita delle persone.

Attraverso il linguaggio espressivo della danza, l'opera racconta come i sette vizi capitali - superbia, avarizia, lussuria, invidia, ira, gola e accidia - possano trasformarsi in metafora delle distorsioni sociali e relazionali del nostro tempo.

Il racconto di due giovani travolti dal Male

Al centro della narrazione vi è la storia di due giovani innamorati che, dopo aver respinto i consigli e la saggezza incarnati da un anziano, vengono sedotti dalla figura del male. Da quel momento inizia un percorso segnato da tentazioni, errori e conseguenze che li porterà a confrontarsi con ciascuno dei sette vizi capitali.

Una vicenda simbolica che, attraverso la coreografia, invita il pubblico a riflettere sui valori, sulle responsabilità individuali e sui comportamenti che influenzano la vita collettiva.

Informazioni utili

L'evento si terrà in via Caselette 13D (ingresso pedonale da via Pianezza 79). La partecipazione è gratuita ed è riservata ai soci. Sarà possibile associarsi gratuitamente prima dell'inizio della serata. Prenotazione obbligatoria al numero 338.8706798.

L'iniziativa si inserisce nel calendario delle attività promosse dal Centro di Incontro per Cultura, Sport, Benessere e Tempo Libero, confermando l'attenzione verso proposte culturali accessibili e aperte alla cittadinanza.