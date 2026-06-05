A Frossasco, una nuova aula studio da 25 posti nella biblioteca comunale

Sarà inaugurata tra poco, alle 15,30, la nuova Aula studio realizzata nella biblioteca comunale di Frossasco all’interno dell’edificio comunale che ospita al piano terra anche il Museo dell’Emigrazione Piemontese.

L’aula da 25 posti è stata allestita grazie a un contributo da 5.300 euro di Città Metropolitana. Mentre un altro contributo di 12.000 euro è stato ottenuto per l’acquisto di volumi.

“Abbiamo ottenuto questi due contributi nella seconda metà del 2025, che hanno permesso di realizzare a costo zero l’intero rinnovo della dotazione della biblioteca comunale, che ha una grossa selezione per bambini, e per l’aula studio” spiega la vicesindaco Rosanna Napoli.

Con questo nuovo spazio, il primo piano della struttura in piazza Donatori di Sangue 1, composto anche da una sala conferenze e audiovisivi da 60 posti, viene rinnovato completamente e intitolato a Ezio Giaj, perché “è stata una figura di indiscussa nella valorizzazione culturale e turistica del Pinerolese, ha dedicato 50 anni di vita a questi ambiti come studioso e ideatore di eventi. Aveva una creatività geniale e pensava a un evento nel futuro con una visione moderna che è ancora attuale” conclude Napoli.