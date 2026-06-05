Bardonecchia, controlli alla frontiera con la Francia: 10 persone finiscono in manette

La Polizia di Stato ha arrestato 10 persone nel corso delle attività di controllo alla frontiera di Bardonecchia. Le operazioni hanno riguardato reati di falso documentale, traffico di stupefacenti, rientro illegale nel territorio nazionale ed esecuzione di provvedimenti restrittivi pendenti.

Durante le verifiche sui passeggeri di autobus internazionali e autovetture private in transito al confine, gli operatori hanno arrestato un cittadino del Bangladesh proveniente dalla Francia che al momento dei controlli ha esibito un passaporto egiziano risultato falso; gli accertamenti di seconda linea hanno infatti confermato i dubbi dei poliziotti non solo sulla non genuinità del documento, ma anche sulla contraffazione del visto spagnolo e di due timbri di ingresso. Per tali ragioni l’uomo è stato arrestato e deferito all’autorità giudiziaria in stato di libertà.

​Nel corso dei controlli documentali e di identità, sono stati individuati e arrestati anche un cittadino marocchino, risultato destinatario di un ordine di custodia cautelare in carcere per spaccio di sostanze stupefacenti, e un cittadino serbo colpito dalla revoca della sospensione dell’ordine di carcerazione per furto in abitazione. Entrambi sono stati trasferiti presso la casa circondariale di Torino.

​La collaborazione con il collaterale francese ha consentito di arrestare e tradurre presso la Casa Circondariale torinese un cittadino italo-marocchino sul quale pendeva un ordine di carcerazione per furto, furto in abitazione, ricettazione e porto abusivo di armi; inoltre, un cittadino nigeriano, oggetto di riammissione passiva da parte delle autorità francesci, poiché privo dei documenti validi per l'attraversamento della frontiera, è stato tradotto presso la Casa Circondariale torinese poiché destinatario di un ordine di carcerazione per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

​I capillari controlli posti in essere dagli operatori della I Zona Polizia di Frontiera di Bardonecchia hanno permesso di bloccare un cittadino algerino che tentava di rientrare in Italia prima dei termini stabiliti dalla legge e senza la necessaria autorizzazione, nonostante fosse gravato da un provvedimento di espulsione; e di arrestare per reingresso illegale sul territorio nazionale un cittadino cileno che, colpito anch’esso da un provvedimento di espulsione, emesso lo scorso aprile dal Prefetto della Provincia di Monza e Brianza, era rientrato in Italia prima dei termini previsti.

I poliziotti hanno, infine, intercettato e arrestato due cittadini afghani che si trovavano a bordo di un autobus diretto in Francia; ai controlli i due uomini hanno esibito passaporti bengalesi contraffatti e, a seguito di ulteriori accertamenti, sono emerse ulteriori difformità anche sui visti di soggiorno e sui timbri d’ingresso, motivo per il quale entrambi venivano anche deferiti all’autorità giudiziaria. Un altro cittadino afghano è stato invece arrestato per essere stato trovato in possesso di una carta di identità polacca contraffatta.

I procedimenti penali si trovano nella fase delle indagini preliminari; pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza degli indagati sino a sentenza definitiva.