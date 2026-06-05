Tra pulizie in paese e terremoti, gli Alpini di Cavour raggiungono un secolo di vita

Impegno per la comunità cavourese, ma anche nazionale e internazionale, in caso di terremoti, alluvioni e raccolte di materiali. In 100 anni di storia il Gruppo Alpini di Cavour ha dato il suo contributo e ora festeggia questo traguardo.

Fondato il 9 maggio 1926, il primo Capogruppo è stato Sebastiano Verra. Allo scoppio della Seconda guerra mondiale si è dovuto sciogliere per mancanza di soci, quasi tutti richiamati, e per la grave situazione di guerra. Verrà ricostituito nel 1953, sotto la guida di Simone Compaire, a cui seguirà nel 1960 Giuseppe Bruno con cui alla fine degli anni ’70 viene inaugurato il Monumento dell’Alpino. Con il Capogruppo Cav. Paolo Bertero (1981-2000) la sede dell’associazione viene inaugurata prima, nel 1985, in un locale lasciato a disposizione dal Conti Buffa di Perrero nella loro avita casa e dopo, nel 1989, visto il crescente numero di soci, nell’ ex casa dei bagni pubblici comunali concessa dal Comune, in piazza Terzo Alpini, dove tra l’altro gli Alpini cavouresi sono ancora oggi. Con il Capogruppo Flavio Giusiano (2000-2012) nel 2002 viene restaurato il monumento simbolo nella storia cavourese, il pilone votivo di San Sebastiano.

Dal 2012 il Capogruppo è Francesco Crosetti, parte degli Alpini di Cavour dal 1989: “Negli anni siamo intervenuti in supporto ai terremotati, ad esempio per L’Aquila, in Emilia Romagna e a Pieve Torina, Marche, in supporto alle alluvioni in Sardegna, Aulla e Genova. Ci siamo occupati di raccolte di fondi e materiali per l’Afghanistan nel 2006 e 2008”, ricorda.

Attualmente il Gruppo, con 158 soci ordinari e 35 aggregati. “Continuiamo a occuparci di pulire il viale e organizziamo serate bagna cauda e costine e il torneo delle bocce matte.”

Domani, sabato 6 giugno si darà il via ai festeggiamenti per i 100 anni di vita con due appuntamenti. Alle 19, alla casa nativa del Tenente Colonello Buffa di Perrero, verrà aperta la mostra alpina ‘Ricordi e cimeli della M.O.V.M – Medaglia d’Oro al Valore Militare, realizzata in collaborazione con il nipote del Tenente Colonello e Franco Morina. Alle 21 in piazza Sforzini si terrà il concerto con la Banda Musicale San Lorenzo di Cavour con brani della tradizione alpina.

Martedì 9, in Comune, verrà proiettato il filmato sulla storia del bivacco alpino ‘Buffa di Perrero’, mentre giovedì 11, sotto l’ala in piazza del Comune, ci sarà il concerto del Coro Piemönteis La Roca e Coro Ana Bric Boucie.

Sabato 13 il gruppo vocale ‘I Giuvu d’na volta’ si esibiranno davanti all’ala. Infine, domenica 14 dalle 8 l’alzabandiera, l’onore ai Caduti e la sfilata: “Si parte dalla bocciofila, si passa per la piazza del Comune e si va al nostro monumento Alpini in piazza Terzo Alpini.” Seguirà il pranzo del centenario con prenotazione obbligatoria entro il 9 giugno contattando il 328 0357483 o il 3403272517.