Pestaggio in piazza, 10 minorenni denunciati dopo l’aggressione a un operaio

Un grave episodio di violenza è avvenuto nei giorni scorsi in piazza Pettiti, a Venaria Reale, dove un operaio di 32 anni è stato aggredito e pestato da un gruppo di minorenni.

L’episodio, avvenuto intorno alle 23.30, ha portato alla denuncia di una decina di ragazzi tra i 13 e i 17 anni da parte dei carabinieri, con l’ipotesi di lesioni e violenza in concorso.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il gruppo di giovani - tutti residenti nel territorio comunale - si trovava in piazza quando sarebbe stato coinvolto in un alterco con il 32enne.

I ragazzi, ascoltati insieme ai genitori, hanno riferito di aver reagito a un’aggressione iniziale da parte dell’uomo, che avrebbe insultato il gruppo e colpito con una testata uno dei presenti. Da lì, secondo la loro versione, sarebbe scaturita la colluttazione. Una ricostruzione che resta al vaglio degli inquirenti e che dovrà essere verificata attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Il pestaggio e le conseguenze per la vittima

Le immagini acquisite dai carabinieri avrebbero comunque documentato una fase dell’aggressione, proseguita anche quando la vittima era ormai a terra.

L’operaio è stato soccorso e trasportato all’ospedale Maria Vittoria di Torino, dove i medici hanno riscontrato fratture agli arti inferiori, oltre a contusioni ed escoriazioni multiple. La prognosi è di circa sessanta giorni.

A rendere pubblica la vicenda è stato un appello sui social diffuso dalla madre della vittima, che ha denunciato anche il presunto furto del cellulare del figlio durante l’aggressione.

Indagini in corso

Le indagini dei carabinieri proseguono per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e stabilire le eventuali responsabilità individuali. Gli investigatori stanno incrociando testimonianze e immagini di videosorveglianza per chiarire le diverse fasi dell’episodio e definire il quadro completo dei fatti.