 / Attualità

Attualità | 07 giugno 2026, 07:50

Incredibile a Madonna di Campagna, c'è un cinghiale a spasso per via Lulli

L'animale ripreso in un video mentre vaga tra la strada e le auto in sosta

Il cinghiale immortalato in via Lulli

Il cinghiale immortalato in via Lulli

Sorpresa a Madonna di Campagna dove un cinghiale è stato immortalato la scorsa notte mentre si aggirava lungo le strade del quartiere, per la precisione in via Lulli.

La presenza dell’animale in un’area insolita per lui ha immediatamente attirato l’attenzione dei residenti, che prima hanno girato un video e poi hanno allertato le forze dell’ordine per la gestione della situazione.

Nei pochi secondi si vede l'animale che, spaventato, si aggira tra la strada e le auto in sosta, senza arrecare alcun danno ai veicoli ma cercando (verosimilmente) di ritrovare la via di casa. Un fenomeno non rarissimo a Torino, negli anni infatti erano comparsi sui social network altri video con ungulati a spasso per la zona San Salvario. In quel caso provenienti dalla vicina collina.

Philippe Versienti

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium