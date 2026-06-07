Incredibile a Madonna di Campagna, c'è un cinghiale a spasso per via Lulli

Sorpresa a Madonna di Campagna dove un cinghiale è stato immortalato la scorsa notte mentre si aggirava lungo le strade del quartiere, per la precisione in via Lulli.

La presenza dell’animale in un’area insolita per lui ha immediatamente attirato l’attenzione dei residenti, che prima hanno girato un video e poi hanno allertato le forze dell’ordine per la gestione della situazione.

Nei pochi secondi si vede l'animale che, spaventato, si aggira tra la strada e le auto in sosta, senza arrecare alcun danno ai veicoli ma cercando (verosimilmente) di ritrovare la via di casa. Un fenomeno non rarissimo a Torino, negli anni infatti erano comparsi sui social network altri video con ungulati a spasso per la zona San Salvario. In quel caso provenienti dalla vicina collina.