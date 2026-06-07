Sangone, allarme rifiuti nell’area di cantiere: “Montagne di immondizia, vanno portate via” [FOTO]

Montagne di immondizia lungo l'area oggi cantiere di strada Castello di Mirafiori. A pochi mesi dall’avvio dei lavori di riqualificazione delle sponde del Sangone, ecco i primi malumori dei cittadini ripresi dal presidente della Circoscrizione 2, Luca Rolandi, che nei giorni scorsi, in commissione Ambiente, ha parlato apertamente di "un accumulo di rifiuti notevole, visibile anche dalla carreggiata". Cumuli di materiali e scarti che sollevano preoccupazioni dal punto di vista della sicurezza e della tutela ambientale.

Il cantiere di riqualificazione del Sangone

L’area interessata è quella delle sponde del fiume Sangone, nella zona di Mirafiori sud, dietro al mausoleo della Bela Rosin, dove nei mesi scorsi sono iniziati gli interventi di recupero voluti dalla Città, dopo anni di degrado e abbandono.

Il progetto di riqualificazione, finanziato anche attraverso fondi compensativi legati al Termovalorizzatore del Gerbido, prevede il ripristino ambientale delle sponde e la restituzione alla cittadinanza di un’area a forte vocazione naturalistica, storicamente segnata da criticità ambientali e urbanistiche.

Dalle baraccopoli agli orti abusivi: un’area fragile

Prima dell’avvio del cantiere, la zona era diventata nel tempo un’area di forte degrado. Alle sponde del Sangone si erano infatti sviluppati orti irregolari, accumuli di rifiuti e materiali abbandonati, inclusi pneumatici e ingombranti, con episodi di roghi segnalati negli anni.

In alcuni punti si era arrivati alla presenza di vere e proprie strutture abusive, utilizzate come ricoveri di fortuna, in un contesto definito da più parti come una sorta di insediamento informale.

""Abbiamo chiesto all'assessore Tresso - così Rolandi -, un intervento importante di pulizia dell'area di cantiere dell'importante progetto sulle sponde del Sangone, per evitare situazioni di disagio per cittadini e residenti". Non è da sottovalutare, infatti, il rischio di incendi o problemi legati al forte vento.