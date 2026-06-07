Colpo milionario alla casa d’aste Sant’Agostino, rubati gioielli e orologi preziosi

Un furto studiato nei minimi dettagli, messo a segno in pochi minuti e capace di provocare un danno superiore al milione di euro. È quanto accaduto nella notte a Torino, dove ignoti hanno preso di mira la Casa d’aste Sant’Agostino, portando via gioielli e orologi di grande valore destinati a un’importante vendita in calendario nei prossimi giorni.

Sul caso stanno indagando i carabinieri, chiamati a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e a individuare i responsabili del colpo.

L'irruzione nella notte

Secondo quanto riferito, i malviventi sarebbero entrati nei locali di corso Tassoni intorno alle 4.20 del mattino, riuscendo a superare i sistemi di sicurezza presenti nella struttura.

Le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza avrebbero documentato l’intera azione, durata appena quattro minuti. Un tempo estremamente ridotto che lascia ipotizzare un piano preparato con attenzione e una conoscenza approfondita degli spazi e degli obiettivi.

Un bottino da oltre un milione di euro

Nel mirino dei ladri sono finiti gioielli e orologi di pregio custoditi in vista dell’asta programmata per il 9 e il 10 giugno. Il valore complessivo dei beni sottratti supererebbe il milione di euro.

Si tratta di una selezione particolarmente prestigiosa composta da creazioni di alta gioielleria e pezzi d’autore provenienti da diverse epoche e manifatture, destinati a collezionisti e appassionati del settore.

Le indagini dei carabinieri

Le indagini sono state affidate ai carabinieri, che stanno acquisendo le immagini delle telecamere e raccogliendo ogni elemento utile a identificare gli autori del furto. Tra gli aspetti da chiarire vi sono le modalità con cui i ladri sono riusciti a eludere i sistemi di sicurezza e se abbiano agito sulla base di informazioni preventive riguardanti la presenza dei preziosi nei locali.