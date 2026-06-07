Mangia pesto contaminato dalla frutta a guscio e va in shock anafilattico

Paura nel pomeriggio di sabato 6 giugno in frazione Drubiaglio, dove una ragazza è stata colpita da un grave shock anafilattico dopo aver ingerito pesto contaminato da frutta a guscio, alimento a cui è allergica.

La giovane è stata inizialmente assistita dal 118 e successivamente trasferita in elisoccorso al Cto di Torino. Secondo le informazioni disponibili, non sarebbe in pericolo di vita.

La reazione allergica si sarebbe manifestata subito dopo l’ingestione del cibo contaminato. In un primo momento si era ipotizzata una puntura di insetto, ma successivamente la stessa ragazza avrebbe chiarito l’origine alimentare del malore.

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, che ha prestato le prime cure per stabilizzare la paziente. Considerata la possibile evoluzione critica del quadro clinico, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso