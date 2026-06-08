Scontro a catena sulla provinciale di Borgaro: tre feriti, grave un uomo di 57 anni

Violento incidente nella mattinata di oggi, lunedì 8 giugno, lungo la strada provinciale 501 nel territorio del comune di Borgaro. Intorno alle 9,30, per cause ancora in corso di accertamento, diverse automobili si sono scontrate in un impatto che ha provocato il ferimento di tre persone.

Ad avere la peggio è stato un uomo di 57 anni. I sanitari del 118 di Azienda Zero, intervenuti d'urgenza sul posto, lo hanno stabilizzato prima del trasporto in ambulanza verso il pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Bosco di Torino. Le sue condizioni sono giudicate gravi: l'uomo ha riportato diverse fratture nell'impatto ed è stato ricoverato in codice rosso.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte anche altre due persone, fortunatamente in modo più lieve. Si tratta di un uomo di 63 anni e di una donna di 39 anni che, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, sono stati trasferiti a bordo delle ambulanze all'ospedale di Ciriè.

Oltre ai mezzi di soccorso del 118, sulla sp 501 è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine per effettuare i rilievi di rito, gestire la viabilità ed esaminare la dinamica dello scontro a catena.