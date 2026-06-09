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Attualità | 09 giugno 2026, 20:08

Circoscrizione 2 senza aria condizionata: disagi nel centro civico

La segnalazione del presidente Luca Rolandi: “Difficile lavorare così”

Luca Rolandi, presidente della Circoscrizione 2

Luca Rolandi, presidente della Circoscrizione 2

Da circa una settimana il centro civico della Circoscrizione 2 opera senza impianto di aria condizionata, in pieno periodo di alte temperature.

La situazione è stata segnalata dal presidente della Circoscrizione, Luca Rolandi, che ha evidenziato come gli uffici siano al momento privi di raffrescamento e come siano in corso interlocuzioni con la Città e con Iren per risolvere il problema.

Il guasto sta causando disagi sia al personale sia all’utenza che frequenta il centro civico per i servizi amministrativi. Non sono al momento indicati tempi certi per il ripristino dell’impianto.

ph.ver.

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