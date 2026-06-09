“L’accoglienza inizia dal corpo”, yoga e solidarietà in Circoscrizione 5

Un’ora di yoga per prendersi cura di sé, seguita da un momento di convivialità aperto alla cittadinanza. È questo il cuore dell’iniziativa “L’accoglienza inizia dal corpo”, promossa da Progetto Itaca Torino ODV, in programma giovedì 11 giugno 2026 dalle 18:30 alle 20:30 nella sede di via Foligno 14. L’iniziativa si svolge con il patrocinio della Circoscrizione 5 della Città di Torino.

Il programma prevede una sessione di yoga guidata aperta a tutti i cittadini, seguita da un aperitivo. L’obiettivo è quello di creare uno spazio accessibile e non stigmatizzante, in cui il benessere fisico diventi anche occasione di relazione e ascolto reciproco.

Secondo gli organizzatori, il valore dell’iniziativa risiede proprio nella possibilità di unire pratiche di rilassamento e gestione dello stress a un momento di socialità, rafforzando i legami nel quartiere.

La partecipazione è prevista con una quota a partire da 20 euro, interamente devoluta ai progetti di Progetto Itaca Torino dedicati alle persone con disturbi della salute mentale.