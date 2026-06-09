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Cronaca | 09 giugno 2026, 14:02

Carro attrezzi prende fuoco sul raccordo Torino-Pinerolo: momenti di paura

Il conducente portato per precauzione all'ospedale di Rivoli. Il tratto chiuso in entrambe le direzioni per permettere la fine dell'intervento da parte dei pompieri

Carro attrezzi prende fuoco sul raccordo Torino-Pinerolo: l'intervento dei pompieri

Carro attrezzi prende fuoco sul raccordo Torino-Pinerolo: l'intervento dei pompieri

Momenti di paura sul raccordo Torino-Pinerolo, nei pressi dello svincolo di Orbassano. Un carro attrezzi che trasportava una vettura ha preso fuoco d'improvviso, costringendo ad un rapido intervento i pompieri per domare le fiamme.

Conducente portato all'ospedale di Rivoli

Il conducente, sotto chock per l'accaduto, è stato portato per precazione all'ospedale di Rivoli (in codice verde). Disposta dalla Polizia stradale la chiusura del tratto in entrambe le direzioni per consentire lo spegnimento del rogo e la messa in sicurezza dell'area.

redazione

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