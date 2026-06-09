Carro attrezzi prende fuoco sul raccordo Torino-Pinerolo: momenti di paura

Momenti di paura sul raccordo Torino-Pinerolo, nei pressi dello svincolo di Orbassano. Un carro attrezzi che trasportava una vettura ha preso fuoco d'improvviso, costringendo ad un rapido intervento i pompieri per domare le fiamme.
Conducente portato all'ospedale di Rivoli
Il conducente, sotto chock per l'accaduto, è stato portato per precazione all'ospedale di Rivoli (in codice verde). Disposta dalla Polizia stradale la chiusura del tratto in entrambe le direzioni per consentire lo spegnimento del rogo e la messa in sicurezza dell'area.