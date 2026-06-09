Osasco: perde la pazienza con i ragazzi sotto casa e si affaccia al balcone con una pistola finta

Un osaschese oggi (martedì 9 giugno) ha perso la pazienza con dei ragazzi che stavano schiamazzando sotto casa e si è affacciato al balcone con alla cintura una pistola giocattolo. È accaduto verso l’ora di pranzo in paese e i quattro giovani, tutti minorenni, hanno raccontato l’accaduto ai carabinieri di Pinerolo chiamati sul posto per placare la lite.

L’uomo avrebbe aggredito verbalmente i ragazzi dal balcone indossando alla cintura l’arma che, a prima vista, i giovani non avevano capito fosse finta. Nonostante all’arrivo sul posto delle forze dell’ordine l’uomo fosse già rientrato in casa, i carabinieri hanno proceduto con il controllo in abitazione, verificando che si trattava appunto di una pistola giocattolo.