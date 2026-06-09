Tifoso della Juve rimasto ferito prima del derby: Marco Leonardo Basoccu lascia le Molinette

Nel pomeriggio odierno, martedì 9 giugno, verrà dimesso il tifoso della Juve rimasto gravemente ferito prima del derby dello scorso 24 maggio. Dopo giorni difficili, in una situazione molto critica, Marco Leonardo Basoccu oggi è in buone condizioni neurologiche e il suo recupero è stato buono.

Sciolta finalmente la prognosi

I medici delle Molinette hanno finalmente sciolto la prognosi: il paziente verrà ricontattato tra due-tre settimane per un nuovo ricovero per terminare l'iter terapeutico relativo al trauma cranico.

Prosegue l'indagine della procura

Intanto la Procura di Torino, che ha aperto un'inchiesta per ricostruire ogni eventuale responsabilità sul ferimento del tifoso, prosegue le sue indagini. Il fascicolo, affidato al pm Paolo Scafi, procede per lesioni gravi.