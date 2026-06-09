 / Cronaca

Cronaca | 09 giugno 2026, 15:46

Tragedia sulla ex Statale 228, muore motociclista di 46 anni dopo lo schianto con un'auto

Grave incidente a Piverone, inutili i soccorsi del 118 e dell'elisoccorso

Tragedia sulla ex Statale 228, muore motociclista di 46 anni dopo lo schianto con un'auto

Un grave incidente stradale si è trasformato in tragedia nel pomeriggio di oggi a Piverone. Lo scontro, avvenuto lungo la strada statale ex 228, ha coinvolto una moto e un'auto, mobilitando immediatamente i soccorsi del sistema di emergenza sanitaria regionale.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di 46 anni, le cui condizioni sono apparse fin da subito particolarmente critiche.

L'intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenute le équipe sanitarie del 118 di Azienda Zero con un'ambulanza e il servizio regionale di elisoccorso, attivato per garantire la massima rapidità nelle operazioni di soccorso.

I sanitari hanno tentato a lungo di prestare le cure necessarie al centauro, ma ogni sforzo si è rivelato purtroppo vano. Nonostante il tempestivo intervento, infatti, il centauro è deceduto a causa delle gravissime ferite riportate nell'impatto. Restano ora da chiarire le cause che hanno portato alla collisione tra i due veicoli.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium