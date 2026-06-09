Nunzio Fisichella in mostra all'NH Collection Torino Piazza Carlina

Mercoledì 10 giugno alle ore 19 inaugura nella sala rossa di NH Collection Torino Piazza Carlina la project room di Nunzio Fisichella in collaborazione con la Galleria Ferrero di Ivrea.

In occasione della prima mostra a Torino dell’artista catanese vengono esposte nuove opere realizzate in cenere vulcanica e pigmenti. La pittura di Fisichella, lontana dalle tradizioni accademiche, riflette il proprio vissuto: da un lato rappresenta un confronto autentico e profondo con l’io, dall’altro è memoria del territorio di provenienza. Espressione dell’allontanamento fisico volontario, queste opere divengono la conseguenza per una destrutturazione interiore.

Tra l’Etnea, le Eolie e il Nepal, il viaggio in solitaria Fisichella ridefinisce le proprie coordinate: i vasti paesaggi nepalesi gli impongono una sintassi visiva radicalmente nuova, dove il retaggio analitico e progettuale “dell'ingegnere” si piega a un'urgenza plastica; le traversate in quota sui crateri dell'Etna e sullo Stromboli determinano una svolta stilistica ancora più netta: la forza della terra si fa, ora, tensione metamorfica direttamente traslata nel corpo della pittura.



Inevitabilmente, il perimetro classico del quadro appare ora insufficiente, limitato, vetusto. La nuova urgenza di Fisichella richiede ora ampiezza, spazio, tanto da dilatare le superfici pittoriche.