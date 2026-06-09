The Winning Generation, il film della torinese EIE Film in prima italiana al Biografilm di Bologna

The Winning Generation di Marco De Stefanis, prodotto dalla torinese EIE Film con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte - Piemonte Doc Film Fund, avrà la sua prima italiana mercoledì 10 giugno nel Concorso Internazionale del Biografilm di Bologna.

La trama

The Winning Generation è un documentario che segue lungo 12 anni l’evoluzione del giovane attivista armeno Shahen Harutyunyan, da quando, appena quattordicenne, decise di portare avanti l’eredità del padre e del nonno nella lotta per l’indipendenza armena, fino ai giorni nostri: divenuto figura politica emergente e protagonista con il suo partito delle elezioni nazionali che si sono tenute ieri in Armenia.



