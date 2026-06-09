Biraghi scende in campo: il formato tris della Gran Ricotta Super Cremosa in tour estivo tra padel e calcio giovanile

L'estate italiana ha un nuovo protagonista. Biraghi scende in campo con un tour di degustazione itinerante che, da giugno a settembre, attraverserà la Penisola portando con sé la sua Gran Ricotta nella versione da 3 vaschette monodose. Un truck in movimento, tappe disseminate in tutta Italia, e la promessa di un incontro autentico con un prodotto fresco, cremoso e versatile: quello di Biraghi è un viaggio esperienziale nel cuore dell'estate, tra sport, emozione e gusto.

Il tour si snoda attorno a tre grandi eventi sportivi: la Sanremo Padel Experience, vetrina internazionale del fenomeno sportivo più esplosivo degli ultimi anni dedicata ai giovani e agli amatori sotto l’egida dalla Federazione Internazionale di Padel (FIP) ; il Grassroots Festival e le Finali dei Campionati del Settore Giovanile e Scolastico, manifestazioni organizzate sotto il patrocinio della FIGC che celebrano la passione e il talento del calcio giovanile italiano. Tre appuntamenti, un'unica anima: la stessa energia che si mette dentro e fuori dal campo.

La Sanremo Padel Experience porta Biraghi in alcuni dei Club più vivaci nel panorama padelistico nazionale. Le prime tappe sono già fissate: dopo l'apertura a Perugia (9-10 maggio) e Grosseto (30-31 maggio), il tour proseguirà a Roma (18-19 luglio), a Bruino (Torino, 25-26 luglio) e raggiungerà il suo apice a Sanremo (16-20 settembre), dove il truck presidierà la piazza principale della città ligure. Cinque eventi, un'occasione unica per far conoscere e assaggiare la Gran Ricotta al pubblico appassionato dello sport che cresce di più al mondo.

La partnership con la FIGC porta Biraghi anche nel cuore del settore giovanile del calcio italiano: il Grassroots Festival e le Finali dei Campionati del Settore Giovanile e Scolastico, concentrate tra Coverciano e la Romagna nella seconda metà di giugno. Un calendario fitto di emozioni, con appuntamenti a Coverciano (14 giugno), quartier generale della Federazione, passando poi per Cesena (13, 23 e 25 giugno), Rimini (20-21 giugno) e Forlì (22 giugno). Sette giornate di grande calcio: famiglie, giovani atleti e appassionati avranno la possibilità di incontrare Biraghi e assaggiare la Gran Ricotta e approfittare di divertenti attivazioni direttamente dal truck.

La Gran Ricotta Biraghi è una ricotta fresca, dolce e super cremosa ottenuta grazie alla grande expertise nel settore del brand. Deliziosa così com'è, ottima nelle ricette salate e speciale nei dolci. Il formato Tris, costituito da tre pratiche vaschette monoporzioni da 50g ciascuna, è pensato per adattarsi a chi vuole portare con sé la qualità Biraghi in ogni momento della giornata; sono infatti la dose ideale pronte da gustare sia per un consumo immediato sia per creare ricette veloci e golose. Prodotta con latte 100% italiano e senza conservanti, è la risposta Biraghi a chi cerca gusto, cremosità e praticità senza compromessi.

«Il formato tris della nostra Gran Ricotta Super Cremosa è il prodotto giusto per incontrare le persone nei momenti di sport e convivialità. Abbiamo scelto il padel e il calcio giovanile perché rappresentano due mondi in piena crescita, accomunati da valori di squadra, movimento e passione che sentiamo molto vicini all'identità di Biraghi. Portare il nostro truck in giro per l'Italia è il modo più diretto per far parlare il prodotto: chi lo assaggia, lo ricorda» dichiara Daniele Di Palma, Direttore Marketing di Biraghi.