Collegno, approvato dal Consiglio comunale il nuovo regolamento dei dehors

Collegno compie un passo avanti importante nella cura e nella qualità degli spazi pubblici. Il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo Regolamento dei dehors, che introduce regole più chiare, uniformi e moderne per l’occupazione temporanea del suolo pubblico da parte delle attività di somministrazione e vendita di prodotti alimentari destinati al consumo sul posto.

L’obiettivo è semplice e ambizioso: più ordine, più sicurezza, più decoro urbano e più opportunità per le attività commerciali.

Il testo nasce da un confronto costante tra l’Amministrazione comunale e i commercianti della città. Definisce in modo preciso quando e come è possibile installare dehors su suolo pubblico o privato ad uso pubblico, offrendo agli esercenti un quadro stabile e ai cittadini spazi più curati e fruibili.

Sottolinea il Sindaco della Città di Collegno Matteo Cavallone: “Questo regolamento nasce dall’esigenza di coniugare le necessità delle attività commerciali con la tutela del nostro patrimonio urbano e ambientale. Vogliamo dehors più ordinati, sicuri e armonizzati con il contesto cittadino, affinché gli spazi pubblici restino luoghi accoglienti e fruibili per tutti. È un lavoro che guarda alla crescita della città, ma sempre nel rispetto delle regole e della convivenza civile”.

«Abbiamo lavorato per offrire agli esercenti un quadro chiaro, moderno e funzionale, che permetta loro di utilizzare gli spazi esterni in modo efficace e nel pieno rispetto dell’ambiente urbano - continua l’Assessora al Commercio, Giovanna Scarlata -. Le nuove norme garantiscono maggiore qualità e uniformità, ma anche più opportunità per chi vuole investire nella propria attività. È un regolamento che sostiene il commercio locale e allo stesso tempo tutela la vivibilità degli spazi pubblici”.

Conclude l’Assessore alla Qualità della vita Gianluca Treccarichi: “La qualità della vita passa anche da come viviamo gli spazi della nostra città: dalla possibilità di muoversi in sicurezza, di trovare luoghi ordinati, accoglienti e rispettosi dell’ambiente. Questo regolamento va proprio in questa direzione: migliorare il benessere quotidiano delle persone, rendendo più armoniosi e curati gli spazi che tutti condividiamo. È un passo avanti che unisce sviluppo economico e attenzione alla comunità, perché una città bella e ordinata è una città che fa stare bene chi la vive”.

Cosa cambia concretamente? Il regolamento distingue tra:

* dehors stagionali, installabili fino a 270 giorni all’anno;

* dehors continuativi, autorizzabili fino a cinque anni, con obbligo di utilizzo costante.

Sono inoltre definite tutte le tipologie di elementi che possono comporre un dehors — tavoli e sedie, pedane, paraventi, ombrelloni, tende, coperture, gazebo e pergole — con indicazioni puntuali su materiali, dimensioni e requisiti di sicurezza.

Sono state inserite alcune regole specifiche (salvo eventuali deroghe valutate dall’ufficio tecnico) per Viale XXIV Maggio, dove la presenza delle piante richiede particolare attenzione, l’occupazione del suolo deve garantire:

* almeno 1,50 metri liberi dall’attività commerciale,

* almeno 1 metro di distanza dai tronchi degli alberi. I paraventi devono essere totalmente trasparenti e le strutture metalliche adottare tonalità della scala dei grigi. Le coperture saranno uniformate lungo tutto il viale secondo una colorazione definita dalla Giunta comunale.

Tutti i dettagli saranno consultabili sul sito della Città di Collegno dall’entrata in vigore del regolamento.