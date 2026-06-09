Prima vendere o comprare casa? La scelta più intelligente nel mercato immobiliare di Torino

“Prima vendo o prima compro?”

È una delle domande più frequenti che chiunque si trovi ad affrontare un cambio casa si pone almeno una volta. Una scelta delicata, spesso accompagnata da dubbi, paure e incertezze economiche. Nel mercato immobiliare attuale, soprattutto in una città dinamica come Torino, prendere la decisione corretta può fare una grande differenza sia dal punto di vista economico sia da quello psicologico.

Sono Giuseppe Bloisi, opero nel settore immobiliare dal 1997 e da quasi trent’anni accompagno famiglie, professionisti e investitori nelle loro scelte immobiliari su tutto il territorio di Torino e provincia. Mi occupo di immobili residenziali, commerciali, industriali e locazioni, aiutando i clienti a vendere e acquistare con maggiore serenità e consapevolezza.

Sul mio sito Case in Vendita Torino e sul mio canale YouTube, dove affronto proprio il tema “prima vendere o comprare casa”, spiego spesso quanto sia importante partire da un’analisi reale del proprio immobile e della situazione di mercato prima di prendere qualsiasi decisione.

Perché oggi conviene prima vendere casa

Nella maggior parte dei casi, vendere casa prima di acquistarne un’altra rappresenta la scelta più prudente e intelligente. Questo perché permette di conoscere con precisione:

il reale valore di mercato del proprio immobile;

il capitale effettivamente disponibile;

la capacità di accesso a un eventuale mutuo;

i tempi concreti di vendita.

Molte persone commettono l’errore di acquistare una nuova abitazione pensando di riuscire a vendere facilmente quella attuale, salvo poi ritrovarsi con due immobili, ed una situazione economica più pesante del previsto.

Il mercato immobiliare torinese è vivace, ma non tutti gli immobili si vendono con la stessa velocità. Una casa ben posizionata, correttamente valutata e presentata professionalmente può essere venduta rapidamente. Al contrario, una valutazione errata rischia di bloccare l’immobile sul mercato per mesi, facendo perdere opportunità importanti.

Ecco perché il primo passo dovrebbe sempre essere una stima professionale.

La corretta valutazione immobiliare fa la differenza

Uno degli aspetti più sottovalutati è proprio il prezzo. Spesso il proprietario tende ad attribuire alla propria casa un valore emotivo che non sempre coincide con il reale andamento del mercato.

Una corretta valutazione immobiliare deve tenere conto di:

zona e microzona;

stato dell’immobile;

piano;

presenza di ascensore;

classe energetica;

esposizione;

richiesta reale nella zona;

tempi medi di vendita.

Grazie alla mia esperienza maturata dal 1997 sul territorio torinese, posso offrire una stima gratuita professionale, concreta e aggiornata al mercato reale, evitando illusioni e aiutando il cliente a prendere decisioni più sicure.

Torino e provincia: un mercato molto diverso quartiere per quartiere

Chi vende o compra casa a Torino deve sapere che ogni quartiere ha dinamiche differenti. Zone come Crocetta, Cit Turin, Centro e precollina seguono logiche diverse rispetto a quartieri emergenti o semicentrali.

Anche la provincia presenta scenari molto variabili: comuni dell’hinterland nord, sud o della collina torinese possono avere richieste completamente differenti.

Per questo motivo affidarsi a un professionista che conosca davvero il territorio diventa fondamentale. Non basta guardare gli annunci online: il vero valore di un immobile nasce dall’incontro tra domanda reale, strategia commerciale e capacità di negoziazione.

Vendere prima significa avere più forza contrattuale

Chi vende prima si presenta sul mercato come un acquirente più forte.

Avere già liquidità disponibile consente infatti di:

trattare meglio il prezzo d’acquisto;

evitare clausole sospensive;

ridurre stress e tempi;

cogliere occasioni immobiliari più rapidamente.

Inoltre, acquistare senza aver venduto espone spesso al rischio di dover accettare successivamente ribassi importanti pur di liberarsi dell’immobile precedente.

Un supporto concreto nelle scelte più delicate

Ogni situazione immobiliare è diversa.

C’è chi deve cambiare casa per esigenze familiari, chi desidera un appartamento più grande, chi vuole trasferirsi in provincia o chi sta affrontando una separazione, un’eredità o un investimento.

In tutte queste situazioni è importante confrontarsi con un professionista esperto che possa analizzare numeri, tempistiche e opportunità reali.

Sul sito Case in Vendita Torino è possibile trovare approfondimenti sul mercato immobiliare torinese e contattarmi direttamente per una consulenza personalizzata.

Nel mio video pubblicato su YouTube dedicato proprio al tema “prima vendere o comprare casa”, spiego in modo semplice quali sono i vantaggi e i rischi delle due strategie e perché, nella maggior parte dei casi, vendere prima rappresenti la soluzione più equilibrata.

Affidarsi a Giuseppe Bloisi

Da oltre 25 anni aiuto proprietari e acquirenti a muoversi nel mercato immobiliare con maggiore chiarezza e sicurezza. Opero su tutto il territorio di Torino e provincia occupandomi di:

compravendite residenziali;

locazioni;

immobili commerciali;

immobili industriali;

valutazioni e stime professionali.

Se stai vivendo quella fase di indecisione tra vendere o comprare prima, il consiglio migliore è non affrontarla da solo. Una consulenza professionale può aiutarti a capire quale sia la scelta più adatta alla tua situazione economica e familiare.

A volte basta un confronto serio e trasparente per evitare errori costosi e affrontare il cambiamento con maggiore serenità.













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