Ai Musei Reali torna la rassegna di eventi estivi serali, ma quest'anno senza i fondi del Ministero

“Chi trascorrerà l’estate in città o chi verrà a visitarla troverà un’offerta serale in più per godere di un complesso monumentale unico al mondo arricchito di programmi culturali diversi”: così presenta il nuovo calendario di eventi estivi ai Musei e Giardini Reali, la direttrice Paola D’Agostino.

Niente più supporto del Ministero

Un evento nato nel 2022, che quest’anno non godrà del contributo del Ministero, ma solo di quello di Fondazione Crt e del patrocinio della Città di Torino. L’anno scorso la rassegna aveva goduto di 60 mila euro dallo Stato tramite bando. Un contributo che fino all’anno scorso copriva circa il 70% di tutta la spesa della rassegna (100 mila euro costo totale, di cui 67 mila versati dal Ministero, ndr), ma di cui nel 2026 si è dovuto fare a meno, pur mantenendo lo stesso numero di eventi.

“Ogni anno il Ministero fa un bando e fino all'anno scorso eravamo tra i vincitori, quest’anno non sono stati erogati perché non siamo stati selezionati. Abbiamo fatto di necessità virtù, capita. Siamo tante istituzioni è anche giusto fare una sana rotazione - commenta D’Agostino - La Fondazione Crt, che fa un bando a cui partecipiamo ogni anno, ci ha dato 12 mila euro di contributo che è più di un terzo del budget. Certo, accantonare la somma tale da mantenere lo standard dei Musei Reali”.

Appuntamento dal 12 giugno al 31 ottobre

Anticipando di un mese rispetto all’anno scorso, gli appuntamento partiranno dal 12 giugno al 31 ottobre con concerti dal vivo, spettacoli di danza, teatro, letteratura, poesia e arti performative. Iniziative che copriranno un arco temporale che va dalla Giornate Europee dell’Archeologia fino ad Halloween. Tra i luoghi più suggestivi coinvolti il Teatro Romano, i Giardini ma anche Palazzo Reale e la Galleria Sabauda.

Tutti gli appuntamenti prevedono l’apertura straordinaria dalle ore 19.45 alle 23.30. Il biglietto speciale comprenderà l’accesso con visita libera a una sezione museale sempre diversa e la partecipazione agli spettacoli in programma. 17 appuntamenti serali, accompagnati da eventi diurni, tra cui la Festa della Musica, la rassegna giunta alla sesta edizione Torino Crocevia di sonorità, il Gran Ballo d’Estate, la Notte di San Lorenzo, il Giardino dei Poeti.

Per info e programma: https://museireali.beniculturali.it