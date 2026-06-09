"Dal Costruito alla città futura", Restructura rilancia il suo appuntamento all'Oval in vista di novembre

Dal costruito alla città futura è il titolo della 38a edizione di Restructura, organizzata da GL events Italia all’OVAL Lingotto Fiere di Torino da giovedì 12 a sabato 14 novembre 2026. Il tema sintetizza il percorso evolutivo della manifestazione come luogo di confronto qualificato sui temi del restauro architettonico, del recupero, della ristrutturazione e dell’innovazione nel settore delle costruzioni.

Espressione concreta del nuovo corso di Restructura è la nascita del Comitato Scientifico, istituito con l’obiettivo di accompagnare lo sviluppo dei contenuti e rafforzare il dialogo con il mondo della ricerca, dell’impresa e dell’innovazione. Si compone di 9 membri, selezionati per rappresentare in maniera ampia e autorevole le principali professioni competenze e sensibilità legate al comparto della riqualificazione edilizia. Insieme a loro l’Exhibition Manager di Restructura e una figura professionale specializzata nella comunicazione e nell’informazione di settore.

Tutti hanno accolto con entusiasmo l’invito di GL events Italia a far parte del Comitato, avviando un confronto costruttivo sugli indirizzi strategici della manifestazione. Tra le prime attività in corso, la definizione del nuovo bando della Call4Ideas, per intercettare e valorizzare progetti di rilievo in grado di coniugare qualità architettonica e impatto sociale.

«Le sfide che interessano oggi il patrimonio edilizio richiedono competenze sempre più trasversali e la capacità di mettere in relazione approcci differenti. Con il Comitato Scientifico, Restructura rafforza il proprio posizionamento e la volontà di offrire chiavi di lettura autorevoli sui cambiamenti che stanno trasformando il settore delle costruzioni» dichiara Gàbor Ganczer, amministratore delegato di GL events Italia.

Rivolta a tutti gli operatori coinvolti nella riqualificazione del patrimonio edilizio, Restructura 2026 amplierà gli spazi dedicati al networking B2B, valorizzando ulteriormente i luoghi di incontro tra imprese, professionisti e istituzioni, a partire da uno dei format più rappresentativi della manifestazione: l'Alveare del Professionista, che riunisce Ordini e Collegi professionali del territorio. Si conferma inoltre la Re-Stone Area, spazio dedicato alla filiera della pietra naturale, con particolare attenzione alle eccellenze produttive del nord ovest.

Edifici, città, tecnologia: la trasformazione del costruito funziona solo se questi tre livelli dialogano. Restructura 2026 parte da questa convinzione e la mette al centro di tre giornate in cui restauro, retrofit e innovazione vengono affrontati come dimensioni imprescindibili del processo che costruisce il futuro dei centri urbani.



Il Comitato Scientifico di Restructura:

● Carla Bartolozzi - architetto e docente di restauro architettonico presso il Dipartimento di Architettura e Design (DAD) del Politecnico di Torino

● Elena Bo - Vice-Segretaria del Chapter Piemonte di GBC Italia, responsabile sostenibilità ambientale, energetica, acustica

● Barbara Salomone - architetto e BIM manager certificata ICMQ

● Cristiana Chiorino - architetto, esperta in recupero dell’architettura del XX secolo e comunicazione dell'architettura

● Giulia Crespi - Ingegnere energetico, innovation specialist IREN

● Lorenzo Minniti - Strategy Manager Primula Costruzioni, Chief Executive Officer PLINN

● Fabrizio Polledro - Architetto, founder Starter Studio, esperto di procedura europea EPBD IV

● Giacomo Pagani - Innovation Manager SOFTECH Total Environmental Action

● Luciana Restuccia - Professoressa Associata del Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica (DISEG) del Politecnico di Torino

Oltre a Valentina Morabito, Exhibition Manager Restructura - GL events Italia, e Maria Chiara Voci, giornalista, con il ruolo di coordinatore.