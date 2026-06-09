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Eventi | 09 giugno 2026, 12:32

"Dal Costruito alla città futura", Restructura rilancia il suo appuntamento all'Oval in vista di novembre

Tra le novità la nascita del Comitato Scientifico, istituito per aprire una nuova fase di confronto su rigenerazione, restauro e innovazione

Conto alla rovescia per l'edizione 2026 di Restructura

Conto alla rovescia per l'edizione 2026 di Restructura

Dal costruito alla città futura è il titolo della 38a edizione di Restructura, organizzata da GL events Italia all’OVAL Lingotto Fiere di Torino da giovedì 12 a sabato 14 novembre 2026. Il tema sintetizza il percorso evolutivo della manifestazione come luogo di confronto qualificato sui temi del restauro architettonico, del recupero, della ristrutturazione e dell’innovazione nel settore delle costruzioni.

Espressione concreta del nuovo corso di Restructura è la nascita del Comitato Scientifico, istituito con l’obiettivo di accompagnare lo sviluppo dei contenuti e rafforzare il dialogo con il mondo della ricerca, dell’impresa e dell’innovazione. Si compone di 9 membri, selezionati per rappresentare in maniera ampia e autorevole le principali professioni competenze e sensibilità legate al comparto della riqualificazione edilizia. Insieme a loro l’Exhibition Manager di Restructura e una figura professionale specializzata nella comunicazione e nell’informazione di settore. 
Tutti hanno accolto con entusiasmo l’invito di GL events Italia a far parte del Comitato, avviando un confronto costruttivo sugli indirizzi strategici della manifestazione. Tra le prime attività in corso, la definizione del nuovo bando della Call4Ideas, per intercettare e valorizzare progetti di rilievo in grado di coniugare qualità architettonica e impatto sociale. 
«Le sfide che interessano oggi il patrimonio edilizio richiedono competenze sempre più trasversali e la capacità di mettere in relazione approcci differenti. Con il Comitato Scientifico, Restructura rafforza il proprio posizionamento e la volontà di offrire chiavi di lettura autorevoli sui cambiamenti che stanno trasformando il settore delle costruzioni» dichiara Gàbor Ganczer, amministratore delegato di GL events Italia.
Rivolta a tutti gli operatori coinvolti nella riqualificazione del patrimonio edilizio, Restructura 2026 amplierà gli spazi dedicati al networking B2B, valorizzando ulteriormente i luoghi di incontro tra imprese, professionisti e istituzioni, a partire da uno dei format più rappresentativi della manifestazione: l'Alveare del Professionista, che riunisce Ordini e Collegi professionali del territorio. Si conferma inoltre la Re-Stone Area, spazio dedicato alla filiera della pietra naturale, con particolare attenzione alle eccellenze produttive del nord ovest.

Edifici, città, tecnologia: la trasformazione del costruito funziona solo se questi tre livelli dialogano. Restructura 2026 parte da questa convinzione e la mette al centro di tre giornate in cui restauro, retrofit e innovazione vengono affrontati come dimensioni imprescindibili del processo che costruisce il futuro dei centri urbani.


Il Comitato Scientifico di Restructura:

●    Carla Bartolozzi - architetto e docente di restauro architettonico presso il Dipartimento di Architettura e Design (DAD) del Politecnico di Torino
●    Elena Bo - Vice-Segretaria del Chapter Piemonte di GBC Italia, responsabile sostenibilità ambientale, energetica, acustica 
●    Barbara Salomone - architetto e BIM manager certificata ICMQ 
●    Cristiana Chiorino - architetto, esperta in recupero dell’architettura del XX secolo e comunicazione dell'architettura
●    Giulia Crespi - Ingegnere energetico, innovation specialist IREN
●    Lorenzo Minniti - Strategy Manager Primula Costruzioni, Chief Executive Officer PLINN
●    Fabrizio Polledro - Architetto, founder Starter Studio, esperto di procedura europea EPBD IV
●    Giacomo Pagani - Innovation Manager SOFTECH Total Environmental Action
●    Luciana Restuccia - Professoressa Associata del Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica (DISEG) del Politecnico di Torino
Oltre a Valentina Morabito, Exhibition Manager Restructura - GL events Italia, e Maria Chiara Voci, giornalista, con il ruolo di coordinatore.

comunicato stampa

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