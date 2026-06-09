Il Giro d'Italia della pace arriva ad Oulx: la comunità scolastica dell'Alta Valle abbraccia la lampada proveniente da Assisi

La Lampada della Pace di Assisi, simbolo universale di dialogo, fraternità e impegno civile, ha raggiunto Oulx il 4 giugno scorso, trasformando il cuore dell’Alta Valsusa in un grande palcoscenico di partecipazione, musica e speranza. La tappa ulcense ha unito scuole, istituzioni e cittadini in un percorso condiviso che, partito idealmente da Assisi, attraversa l’Italia per diffondere una cultura di pace e responsabilità collettiva.

La giornata è iniziata in mattinata nel Piazzale della Stazione di Oulx, dove si sono radunati ragazzi di ogni ordine e grado, le Primarie della DD Lambert, gli studenti delle medie di Oulx, Bardonecchia e Sestriere e una delegazione di classi delle superiori dell’ISS Des Ambrois. Il corteo ha attraversato le vie del paese, facendo vivere a centinaia di studenti e insegnanti un percorso intitolato “Passi e canzoni per la Pace”.

Un fiume di allegria, colori e positività che ha attraversato il centro abitato fino a raggiungere Piazza Garambois, davanti al Palazzo Comunale: qui, ad accogliere la Lampada e i giovani partecipanti, c’erano il sindaco di Oulx Mauro Cassi e la sindaca di Bardonecchia, Chiara Rossetti, che hanno sottolineato come «la pace sia un valore da conquistare e difendere ogni giorno, un dono prezioso da costruire quotidianamente senza darlo mai per scontato». la lampada è stata fisicamente consegnata al primo cittadino, dal Sindaco del Consiglio comunale dei ragazzi di Oulx, neoeletto, accompagnato da tutto il giovane consiglio comunale, sulle note dell'Inno d'Italia.

La consegna e l’accensione della Lampada della Pace è stata il momento più intenso ed emozionante della mattinata: un gesto semplice ma potente, che ha ribadito l’importanza del contributo delle nuove generazioni nella costruzione di un futuro più giusto, pacifico e solidale.

Dopo la cerimonia, la manifestazione si è trasferita presso il parco “Jardin dla Tour”, da quel palco ha preso la parola Maria Gonella, referente della Lambert per la Rete delle scuole di Pace, che ha letto i saluti di Flavio Lotti, Presidente della Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace e della Rete Nazionale delle Scuole di Pace.

A seguire, l’intervento della Dirigente Barbara Debernardi che ha salutato e ringraziato docenti e ragazzi della Lambert e del Des Ambrois: il primo grazie è stato all'esserci, all'aver accolto l'invito a partecipare, il secondo grazie è stato agli studenti più grandi. “…Perché quando si fanno le cose bene, si parte insieme e si arriva insieme, senza lasciare indietro nessuno, adattando il passo a quello dei più piccoli e dei più fragili”, cosa che è stata ben visibile nella marcia fatta attraverso le strade di Oulx. La Dirigente ha infatti voluto accanto a sé, sul palco, la piccola delegazione dei bambini che hanno preso parte in ottobre alla Perugia Assisi, questi per dimostrare che la Pace è contagiosa: a ottobre la delegazione dell'Alta Valle era di poche decine di persone che nella giornata del 4 giugno sono diventate centinaia! Questo serve a dare risposta a chi, deluso o disfattista, reputi inutile impegnarsi per la Pace, considerandola una utopia o qualcosa che riguarda solo i grandi della terra.

Ha portato infine l'esempio di Achille Croce, autentico operaio di Pace, che a inizio degli anni '70, con la forza dell'esempio, riuscì a convincere tutti i mille dipendenti dell'officina Moncenisio di Condove a rifiutarsi di lavorare per produrre armi, di portare a casa un pane insanguinato, comprato avendo guadagnato uno stipendio con strumenti di morte.

Infine, sempre nella cornice del Jardin dla Tour, si sono susseguiti sul palcoscenico, studenti, insegnanti e gli artisti della DesAmband che hanno proposto spettacoli, riflessioni, letture e performance musicali, dimostrando come la pace possa essere raccontata e vissuta attraverso linguaggi diversi, tutti ugualmente efficaci.

La tappa di Oulx ha rappresentato un tratto del Giro d’Italia per la Pace, ( 73ª tappa ), un’iniziativa che attraversa città, borghi e territori per promuovere una cultura della nonviolenza e della cooperazione. Il cammino culminerà il 9 e 10 ottobre 2026 a Perugia, con una grande assemblea nazionale delle città per la pace e degli operatori e operatrici impegnati quotidianamente in questo ambito.