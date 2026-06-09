“Woodstock in Cittadella”, tornano le Olimpiadi della solidarietà

La Cittadella della socialità torna protagonista a Torino con la nuova edizione di “Woodstock in Cittadella - Olimpiadi della solidarietà”, in programma il 13 e 14 giugno 2026 in via degli Ulivi 11. Un appuntamento ormai consolidato che anche quest’anno si presenta con un ricco programma di attività sportive, musica e iniziative dedicate all’inclusione.

L’evento, giunto all’ottava edizione, si svolgerà con il patrocinio della Circoscrizione 6, confermando il sostegno a una manifestazione che punta a coniugare sport e partecipazione.

Le “Olimpiadi della solidarietà”

Al centro della manifestazione ci saranno le cosiddette “Olimpiadi della solidarietà”, un format che negli anni ha trasformato il semplice torneo sportivo in un’occasione di incontro tra cittadini, associazioni e realtà del territorio.

Le attività previste includono tornei sportivi, momenti musicali con live band e DJ set, oltre a spazi dedicati al benessere, alla socialità e alla partecipazione delle famiglie. Un modello che punta a superare la dimensione puramente competitiva, promuovendo invece valori come inclusione, amicizia e collaborazione.

Musica, campeggio e partecipazione

Accanto alle attività sportive, l’evento proporrà anche un’area camping e una zona food & drink, trasformando per due giorni l’area di via degli Ulivi in un vero e proprio villaggio della socialità.

L’obiettivo dichiarato degli organizzatori è quello di creare un contesto aperto e accessibile a tutte e tutti, in cui sport e musica diventino strumenti di aggregazione e non solo intrattenimento.