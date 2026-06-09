Topi d'auto in azione a Moncalieri: uno finisce in manette, l'altro riesce a fuggire

I topi d'auto non sono in azione soltanto a Nichelino. Nella notte tra venerdì e sabato due uomini hanno preso di mira le vetture in sosta lungo strada Mongina a Moncalieri.

La chiamata di un residente di zona

Sono riusciti a portare via un pò di soldi in contanti, qualche occhiale da sole e un profumo. Ma quando stavano per farla franca e scappare via, sono stati beccati in flagranza di reato dalle forze dell'ordine, intervenute dopo la chiamata di un residente della zona che aveva notato il loro fare sospetto e aveva udito il rumore di vetri andati in frantumi.

Le manette scattate per un 53enne

Uno dei due è stato fermato e arrestato, mentre il complice è riuscito a fuggire, svicolando per alcune stradine laterali. Dalle successive indagini, è emerso che le manette sono scattate per un 53enne senza fissa dimora, già con precedenti. Ora le indagini proseguono per rintracciare il complice riuscito a farla franca.