Alberi abbattuti, cassonetti rovesciati, strade allagate: il maltempo presenta il conto a Nichelino

Alberi abbattuti, cassonetti rovesciati, strade allagate dall'acqua e disagi alla circolazione soprattutto lungo viale Vinovo. Il maltempo ha presentato il conto a Nichelino nella serata di ieri, lunedì 8 giugno.

Violento temporale e forti raffiche di vento

Un violento temporale, accompagnato da fortissime raffiche di vento, si è abbattuto sulla città (e su altri comuni della cintura sud di Torino), causando problemi alla viabilità e richiedendo l'intervento della Protezione civile. L'estremizzazione del meteo ha fatto parlare di "evento improvviso e violento, un downburst non preventivabile, talmente rapido da non consentire nemmeno l’invio delle allerte meteo che normalmente riceviamo attraverso il sistema di Protezione Civile", come ha scritto l'assessore Fiodor Verzola.

"Si paga il conto di decenni di scelte sbagliate"

Una tropicalizzazione che "dovrebbe far riflettere chi continua a negare l’evidenza di un clima che cambia sotto i nostri occhi e che presenta il conto di decenni di scelte sbagliate", ha concluso Verzola. Per fortuna, la furia delle precipitazioni si è esaurita abbastanza alla svelta e non si sono registrati danni importanti a persone o cose.