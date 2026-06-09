Parola fine sulla vicenda ex Asa, dal Ministero via libera all'accordo

Scritta la parola fine sulla vicenda dell'ex consorzio Asa del Canavese: il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha autorizzato il versamento di otto milioni di euro da parte dei 52 Comuni coinvolti, arrivando così chiusura definitiva di una controversia che si trascina da oltre un decennio.

Breve cronistoria della vicenda

Ma riavvolgiamo il nastro della vicenda. Il Consorzio Azienda Servizi Ambiente - che si occupava dello smaltimento rifiuti, acquedotto e depurazione di realtà come Bairo, Baldissero, Bosconeri, Budano, Rivarolo Canavese, Salassa, Valperga, Comunità Montane di Alto Canavese e Val Chiusella - nel 2008 inizia ad avere i bilanci in perdita. Da lì si apre una fase complicata, sfociata nell'apertura delle procedura di amministrazione straordinaria.

Nel 2024 la Corte di Cassazione stabilisce che le amministrazioni del Canavese devono oltre 70milioni di euro, tra perdite ed interessi. Una cifra monstre per le casse dei 52 Comuni, che hanno così elaborato una proposta transattiva di 8 milioni di euro. I municipi hanno accantonato già le cifre, stabilite in proporzione alla partecipazione in Asa, nei loro bilanci.

Il commento

Oggi Roma, come annunciano l'assessore di Rivarolo Alessia Cuffia e l'europarlamentare Giovanni Crosetto, ha dato il via libera alla transazione. “Sappiamo - commentano - che qualcuno potrà non essere pienamente soddisfatto di questo accordo"

“La prosecuzione del contenzioso - aggiungono - avrebbe però esposto i Comuni e quindi l’intero territorio a rischi enormemente superiori, con possibili ripercussioni sui bilanci pubblici, sui servizi ai cittadini e sulla stabilità finanziaria degli enti locali. Per questo abbiamo scelto la strada della responsabilità, della prudenza e della tutela dell’interesse collettivo”.

L’autorizzazione ministeriale consente ora di procedere con gli ultimi adempimenti amministrativi e finanziari necessari alla definitiva conclusione della procedura. Nei prossimi giorni gli enti coinvolti daranno attuazione agli impegni già assunti nei rispettivi Consigli comunali. In particolare, gli Enti dovranno adottare i provvedimenti di liquidazione delle quote di competenza e dovranno emettere i mandati di pagamento verso il Comune di Rivarolo Canavese che, in qualità di capofila, provvederà a raccogliere le risorse e ad effettuare il versamento unitario alla procedura.

“Una soluzione condivisa - spiegano Crosetto e Cuffia -, che consentirà di semplificare gli adempimenti, accelerare le operazioni e garantire maggiore efficacia e certezza nell’esecuzione dell’accordo”.

30 giugno 2026

Seguiranno quindi le operazioni di verifica e di trasferimento delle risorse necessarie affinché, entro il 30 giugno 2026, possa essere effettuato il versamento degli 8 milioni di euro. Il rispetto di questa scadenza è un passaggio fondamentale dell’operazione, poiché consentirà di attivare il successivo intervento della Regione Piemonte.

Negli scorsi mesi il Grattacielo aveva infatti deciso di stanziare un contributo integrativo di un milione di euro. Tale somma sarà trasferita direttamente al Comune di Rivarolo Canavese. Con il completamento di questo ultimo passaggio, si potrà quindi giungere alla definitiva chiusura della vicenda Asa.