“Lo stato di emergenza regionale è uno strumento efficace per interventi più rapidi”

“Con il voto in Consiglio ci siamo dotati di un quadro normativo certo e organico per la gestione di quelle emergenze che, per natura, intensità ed estensione, non possono essere fronteggiate con gli ordinari strumenti di intervento”. Lo afferma Marina Bordese, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, in merito all’approvazione della Legge Regionale n. 141, sulle Disposizioni urgenti in materia di dichiarazione e gestione dello stato di emergenza di rilievo regionale.

Nello specifico, la legge riconosce alla Giunta e al suo presidente l’esercizio di poteri straordinari e l’adozione di procedure per tutelare la pubblica incolumità, definendo norme e tempistiche per l’esercizio di tali poteri. La durata dello stato di emergenza è di massimo 12 mesi, prorogabili al massimo di altri 12, ed è richiesta l’individuazione puntuale dell’ambito territoriale, delle prime misure urgenti e della struttura regionale di coordinamento. Resta comunque in vigore la Legge 38, con la quale la Regione ha provveduto finora a finanziare gli interventi di messa in sicurezza del territorio.

“Questo strumento offre la possibilità di intervenire tempestivamente, per la Giunta Regionale, mediante l’esercizio di poteri straordinari e l’adozione di procedure derogatorie, al fine di assicurare la salvaguardia della pubblica incolumità in presenza di eventi calamitosi che colpiscono il territorio e le comunità piemontesi – continua l’esponente di FdI –. La nuova legge regionale definisce con precisione il perimetro giuridico e temporale entro cui tali poteri possono essere esercitati. Non solo, regola l’intero ciclo dell’emergenza, dall’attivazione alla chiusura e rappresenta un aiuto concreto per tutti gli enti locali piemontesi in caso di eventi meteorologici straordinari, con la speranza di doverla utilizzare il meno possibile. Ringrazio l’Assessore Gabusi per aver proposto all’attenzione del Consiglio questo disegno di legge, così importante per il sistema ‘Protezione Civile’ della Regione Piemonte”.