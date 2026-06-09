Dal 1° giugno l'ospedale di Settimo è pubblico, Nursind e M5S chiedono garanzie per i lavoratori

Dal 1° giugno scorso l'ospedale Civico Città di Settimo è passato sotto la gestione diretta dell'ASL TO4, che ha acquisito le attività della Società assistenza acuzie e post acuzie (Saapa). Un'operazione che per il NurSind è stata portata avanti in modo unilaterale da Regione Piemonte e Azienda Sanitaria, senza un confronto sindacale.

Sindacato sulle barricate

"Riteniamo del tutto inaccettabile - aveva commentato l'organizzazione sindacale - che i provvedimenti attuativi per ben 235 posti letto vengano calati dall'alto senza alcuna certezza formale sul piano industriale, sulla salvaguardia occupazionale dei lavoratori e sulla futura organizzazione dei servizi".

A chiedere chiarezza anche il consigliere regionale del M5S Alberto Unia, che ha sollecitato l'assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi per avere "garanzie su personale, turni notturni, continuità assistenziali e tutele occupazionali". Fino al 10 ottobre il servizio di guardia medica notturna e festiva è affidato alla Società Novamedica S.C.S. Onlus di Bologna.

Il personale

L'Asl TO4 ha poi fatto un bando che ha portato all'assunzione di 11 specialisti di medicina interna. Lo scorso 4 giugno è poi scaduto il concorso per l'assunzione di fisiatri, mentre entro il 12 giugno devono essere presentate le domande per il conferimento di incarichi da liberi professionisti.

Per quanto riguarda invece gli infermieri, gli OSS, gli psicologi, gli assistenti sociali ed il personale amministrativo il prossimo 15 settembre scadrà l'affidamento da parte di SAAPA SpA alla ditta Quadrifoglio. "Continueremo a monitorare - ha replicato Unia - la situazione affinché il ritorno alla gestione pubblica non resti solo sulla carta, ma garantisca qualità delle cure, continuità assistenziale e condizioni di lavoro dignitose per tutto il personale".