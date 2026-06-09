Screening sanitari e prevenzione per gli studenti: al via il progetto all'avanguardia al Des Ambrois di Oulx con visite "sold out"

Le istituzioni civili e scolastiche uniscono le forze, lavorando coordinate per incoraggiare la prevenzione delle malattie dell’apparato urinario, grazie a screening sanitari mirati per la popolazione giovanile: le visite mediche preventive organizzate presso il Des Ambrois di Oulx nel mese di maggio, hanno registrato un grande successo.

Con posti prenotati fino al “sold out”, le visite hanno visto la partecipazione attiva degli studenti e della comunità scolastica: Maurizio Moroni (direttore del reparto di Urologia del Maria Vittoria di Torino) a Francesca Testi (dirigente medico di Otorinolaringoiatria presso il Maria Vittoria di Torino), hanno offerto consulenze chiare e professionali, spiegando l'importanza dei controlli regolari e delle buone pratiche di salute in modo accessibile per gli studenti.

«Importante effettuare questi screening in età giovanile – spiega Cinzia Dessolis, docente del Des Ambrois -, e la scuola, che ha come obiettivo lo sviluppo integrale della persona in tutte le sue dimensioni, quella cognitiva, relazionale, sociale ed etica, non può esimersi da un'educazione alla prevenzione sanitaria».

Un progetto ambizioso, promosso nel gennaio scorso dall’Unione Comuni Olimpici Via Lattea e dal Comune di Bardonecchia, alla presenza dell’assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi, del consigliere Regionale Roberto Ravello, del presidente Unione Montana Alta Valle Susa Mauro Carena, del presidente Unione Comuni Olimpici e Sindaco Comune di Sauze D’Oulx Mauro Meneguzzi, al vicesindaco Marco Tintinelli, oltre alla sindaca di Bardonecchia Chiara Rossetti, al primo cittadino di Oulx, Mauro Cassi e di Cesana Torinese, Daniele Mazzoleni.

Il progetto ha in previsione anche visite cardiologiche e ortopediche, sempre gratuite e facoltative.