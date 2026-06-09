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Aurora / Vanchiglia | 09 giugno 2026, 10:22

Spostati senza permesso, tornano i panettoni a protezione dell'area pedonale

L'intervento dell'Ufficio Tecnico della Circoscrizione 7 dopo il misterioso "trasloco" di largo Montebello

I dossi di largo Montebello

I dossi di largo Montebello

Tornano i "panettoni" a presidiare le aree pedonali di largo Montebello, nel quartiere Vanchiglia. Nei giorni scorsi l'Ufficio Tecnico della Circoscrizione 7 ha provveduto alla ricollocazione dei dissuasori in cemento che delimitano e proteggono gli spazi dedicati esclusivamente alla mobilità pedonale.

Un intervento apparentemente semplice ma particolarmente atteso dai residenti della zona, che nelle ultime settimane avevano segnalato lo spostamento (ingiustificato e non eseguito dalla Città) di alcune protezioni e il conseguente rischio di accessi impropri da parte dei veicoli.

Più sicurezza per i pedoni 

La presenza dei dissuasori svolge, infatti, una funzione essenziale nel garantire il rispetto degli spazi pedonali, impedendo la sosta irregolare e il transito non autorizzato di auto e motocicli.

"E' altamente probabile - ha spiegato il presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri -, che qualcuno li abbia spostati di proposito per garantirsi un parcheggio alternativo".

Philippe Versienti

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