Tentato omicidio in largo Giulio Cesare, arrestato un 54enne marocchino che viveva in un furgone

E' un cittadino di 54 anni di origine marocchina, l'uomo che la Polizia ha arrestato con l'accusa di tentato omicidio per alcuni fatti che risalgono alla fine del mese di maggio. Quella notte, infatti, l'equipaggio di una Volante aveva trovato a terra, in Largo Giulio Cesare all'angolo con via Volpiano, una persona che era stata colpita con un’arma da taglio. In particolare, avevano riscontrato una ferita all’altezza del costato. Subito soccorso, l'uomo era stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni Bosco dove in rianimazione era stato sottoposto a intervento chirurgico.

Le indagini, anche grazie alla visione di alcune immagini di videosorveglianza, hanno permesso di risalire all’autore dell’aggressione. Ma anche a ricostruire la dinamica: nel corso di una lite avvenuta in corso Giulio Cesare, probabilmente per l’acquisto di sostanza stupefacente, l'aggressore aveva estratto un coltello puntandolo al collo del rivale, che veniva invitato ad allontanarsi da parte di un terzo soggetto. Cosa che di fatto accadeva, ma l’aggressore - non pago - ha seguito la vittima in via Volpiano affondandogli un fendente al costato.

Le indagini hanno permesso di individuare l’autore del gesto che è stato poi rintracciato all’interno di un furgone abbandonato dove era solito dimorare, con lo stesso abbigliamento indossato durante l’aggressione. Sulla maglia erano ancora presenti tracce di sangue.