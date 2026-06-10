Rinasce il mercato "Le Verbene", il polo delle Vallette (che doveva chiudere) rivive con 11 negozi [VIDEO]

C’è Fatima, storica verduriera delle Verbene. C’è il macellaio, attrezzato con una cassa moderna che permette di pagare in automatico. E poi ci sono la panetteria, il bar, i negozi di abbigliamento.

Nuova vita per la struttura delle Vallette

Ma la nuova vita della struttura delle Vallette abbraccia anche servizi insoliti per un mercato rionale: un centro di discipline olistiche (che effettua massaggi, coppettazione, lifting viso e taping kinesio), un centro spedizioni che offre supporto persino per le pratiche del 730, una pizzeria e il recente ingresso di un negozio che vende pet food.

​Il mercato delle Verbene, che era vicino a soccombere alla fine rinasce. Lo storico polo commerciale delle Vallette ha inaugurato dopo i profondi lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico che lo hanno trasformato in una struttura sostenibile, accessibile e attrattiva.

​"Ce l'abbiamo fatta", commenta soddisfatto l'assessore comunale al Commercio, Paolo Chiavarino. Una rinascita fondamentale per una fetta di città perifica che abbraccia una fetta di popolazione composta da 20mila persone e con un'età media più alta rispetto ad altre aree della città.

"Un importante servizio per i molti residenti di quell'area - ha commentato Chiavarino - molti dei quali anziani, soprattutto se teniamo conto che qui ci sono pochi negozi di vicinato e bisogna fare almeno un chilometro per trovare un ipermercato. Un presidio di prossimità fondamentale e un luogo di aggregazione sociale per l’intero quartiere".

​L'operazione e il piano di rilancio

​La struttura stava per chiudere per sempre, e il quartiere Vallette aveva un disperato bisogno di un'operazione di rilancio. Al momento si contano 11 attività operative (erano 7 poco prima della partenza dei lavori) su un totale di 29 spazi disponibili, ma si prevede una crescita. Tre nuove aperture sono previste a brevissimo termine: una pescheria, un'agenzia immobiliare e un'estetista sono già in lista e pronte a subentrare, mentre per l'assegnazione degli altri spazi rimasti vuoti si attenderà l'uscita del bando pubblico.

Al momento sono ancora diverse le serrande abbassate, qualche manichino abbandonato si intravede all'interno di una struttura, segno che ancora la vivacità commerciale degli anni d'oro è ancora da costruirsi.

​All'inaugurazione ufficiale, oltre a Chiavarino, erano presenti il sindaco Stefano Lo Russo, il presidente della Circoscrizione 5 Alfredo Correnti (che ha sottolineato la firma del sindaco in questa "Torino che cambia"), il coordinatore al Commercio della 5 Alfredo Ballatore, l’amministratore delegato di Iren Energia Giuseppe Bergesio e la presidente della Cooperativa Mercato Coperto Vallette Marisa Sanfilippo (realtà che gestirà la struttura in concessione fino al 2029).

​Un milione e mezzo per l'efficienza (e 1650 piante salvate all'anno)

​L'intervento, avviato lo scorso ottobre, è stato finanziato con uno stanziamento complessivo di circa 1,5 milioni di euro da parte del dipartimento Commercio della Città. La fetta più consistente dei fondi è stata affidata a Iren Smart Solution per una rivoluzione energetica totale: sono arrivati nuovi pannelli fotovoltaici, un impianto a pompa di calore e una ventilazione meccanica controllata. Le luci sono state completamente rinnovate a led, garantendo un risparmio sui consumi del 50%. Tradotto in termini di impatto ecologico, l'efficienza della struttura equivale al risparmio di ben 1.650 piante ogni anno.

​Circa 100mila euro sono stati invece investiti in opere edilizie per ottimizzare l'involucro edilizio, rifare le pavimentazioni e ristrutturare i servizi igienici, che sono stati portati al piano superiore e adeguati per garantire la totale accessibilità.

Undici negozi (su 29 spazi)

Un'opera attesa da anni che si inserisce nel più ampio piano di rigenerazione urbana PINQuA del quartiere Vallette (finanziato con oltre 17 milioni di fondi PNRR) e nella riqualificazione complessiva di 11 mercati cittadini.

​A suggellare la giornata, la dichiarazione del sindaco Lo Russo: “Avevamo fatto una promessa agli operatori commerciali e ai residenti del quartiere e l’abbiamo mantenuta, portando a termine la riqualificazione che il mercato coperto del quartiere Vallette attendeva da tanto tempo".

Nonostante il momento di festa non è mancata qualche contestazione. Dopo il taglio del nastro uno striscione è stato alzato contro l'amministrazione. "Basta speculare, riqualificate le case". Il riferimento è alle condizioni delle case Atc di via Sansovido.

Mentre qualche mercatale commenta amaramente. Contenti della riapertura, ma serve più clientela per sopravvivere. Inoltre c'è la concorrenza di chi vende abusivamente proprio fuori dalla struttura rinnovata.